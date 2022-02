Com time alternativo, Atlético visita Uberlândia e busca 2ª vitória seguida

Toni Mohamed busca mais uma vitória no comando do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) Depois de conquistar a primeira vitória no comando do Atlético, o técnico Antonio 'El Turco' Mohamed vai descansar os principais jogadores na noite desta quarta-feira. O Galo entrará no Parque do Sabiá, a partir das 19h30, contra o Uberlândia, com uma equipe alternativa. O duelo valerá, para as duas equipes, o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Mineiro.









Já o Uberlândia se reabilitou da derrota na estreia. Depois de perder em casa para o Athletic, por 1 a 0, a equipe venceu o Patrocinense, por 2 a 1, longe de seus domínios. O time do Triângulo Mineiro ocupa a 5ª posição no Estadual.





Apenas três titulares relacionados





Dos jogadores considerados titulares, apenas três viajaram para a partida: Guilherme Arana (em função de problema físico de Dodô), Nathan Silva e Matías Zaracho.





Entre os jogadores que não viajaram, a maior preocupação é com Eduardo Vargas. O atacante sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo durante partida pela seleção chilena. O atleta, que não precisará passar por cirurgia, já iniciou o tratamento conservador na fisioterapia.





Quem deve ganhar nova chance na equipe é o jovem Calebe. Após se destacar na vitória sobre o Tombense, quando marcou um golaço de letra, o meia está entre os prováveis titulares para o jogo contra o Uberlândia. O jogador ressaltou que vem trabalhando forte na Cidade do Galo para ganhar mais oportunidades com Toni Mohamed.





"Estou muito feliz pelo meu início de temporada. Como eu sempre falei, sigo trabalhando forte para que eu tenha mais oportunidades para ajudar a equipe e sempre que estiver disponível vou dar sempre meu 100% para ajudar todo o elenco a conquistar os três pontos dentro de campo", disse o jogador.





Uberlândia

Depois de conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro, o Uberlândia busca os seus primeiros pontos como mandante na competição. Diante do torcedor, tentará bater o Atlético, grande favorito ao título estadual.





E o Uberlândia sabe da força do Atlético. Técnico da equipe, Chiquinho Lima afirmou em entrevista que o Galo é o melhor time do Brasil atualmente. "Temos um grupo muito forte, de jogadores de caráter, que trabalham muito. Todo elogio que pudesse fazer a eles depois da vitória contra o Patrocinense seria pouco. No entanto, não dá nem para degustar uma vitória dessas, porque quarta-feira já temos um gigante, o melhor time do país. Um jogo dentro da nossa casa, que precisaremos continuar com o nível de apresentação que estamos tendo na competição e procurar somar pontos", projetou.





O único desfalque da equipe para o jogo é o experiente atacante Cássio Ortega. Desta forma, a tendência é que o técnico Chiquinho Lima repita a escalação da vitória sobre o Patrocinense.





UBERLÂNDIA X ATLÉTICO





Uberlândia

Rafael Roballo; Kellyton, Diego Silva, Bruno Maia e Mateus Mendes; João Paulo, Nailson, Luanderson, David Lazari e Felipe Pará; Lucas Coelho.

Técnico: Chiquinho Lima





Atlético

Rafael; Guga, Vitor Mendes (Nathan Silva), Igor Rabello e Guilherme Arana; Castilho, Tchê Tchê, Calebe e Dylan; Ademir e Sasha (Fábio Gomes)

Técnico: Antonio 'El Turco' Mohamed





Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Parque do Sabiá, em Uberlândia

Data e horário: quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h30





Árbitro: Igor Junio Benevenuto De Oliveira

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes