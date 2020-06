Atlético vê potencial de 'lucro exorbitante' em investimento por Marrony, ex-Vasco

Marrony recebeu esse nome por causa de Marrone, cantor sertanejo da dupla com Bruno (foto: Divulgação/Vasco)

O Atlético contou com auxílio do banco BMG e da construtora MRV para pagar 3 milhões de euros - cerca de R$ 20 milhões - pela contratação do atacante Marrony. O jovem de 21 anos, que marcou 11 gols em 84 jogos pelo Vasco, é tratado pelo presidente Sérgio Sette Câmara como investimento para o futuro, pois tem condições de representar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e consequentemente encher o cofre alvinegro em uma eventual transferência.









Nesse cenário, o Galo devolveria os 3 milhões de euros investidos por BMG e MRV e ficaria com um “lucro exorbitante” em uma possível negociação de Marrony.





“Estamos fazendo uma engenharia inteligente e interessante, graças à ajuda desses atleticanos abnegados”, frisou o mandatário, referindo-se ao ex-presidente do clube, Ricardo Guimarães, e aos conselheiros Rubens e Rafael Menin.









O Atlético comprou 80% dos direitos econômicos de Marrony - 56% do Vasco (mantém 14%), 14% do Volta Redonda (fica com 6%) e 10% de um empresário. O contrato do jogador é válido por cinco anos.





Com 1,84m de altura, o atleta usa preferencialmente o pé esquerdo para conduzir a bola, driblar e chutar. A tendência é que o técnico Jorge Sampaoli o escale pelo lado direito, de modo que tenha mais facilidade em trabalhar jogadas por dentro.