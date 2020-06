Presidente do Atlético, Sette Câmara comenta relação com Kalil: 'Cada um seguindo o seu rumo'

Alexandre Kalil e Sérgio Sette Câmara foram aliados na eleição presidencial do Atlético em 2017 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





“Minha relação com o prefeito... Tem muito tempo que a gente não encontra. Eu diria a você que, até por conta dessas questões de quarentena e compromissos dele lá e eu no Atlético, não tivemos mais nenhum tipo de encontro. Ele está lá, cuida da prefeitura, cuidando da cidade, e eu aqui (cuidando) do Atlético. Cada um seguindo o seu rumo”, disse Sette Câmara, em entrevista exclusiva ao Superesportes e ao Estado de Minas.









O complexo cenário político atleticano já mexe com as eleições presidenciais do clube, previstas para o fim do ano. Apesar de não garantir publicamente, Sette Câmara já confidenciou a amigos que vê com bons olhos a busca pela reeleição





Ao contrário de 2017, desta vez ele deve ter um concorrente mais forte. Atual presidente do Conselho Deliberativo, Castellar Guimarães Filho indicou que existe a intenção de concorrer ao cargo de máxima hierarquia na política atleticana. Na candidatura, poderia ter apoio do próprio Alexandre Kalil.





Reeleição





Sette Câmara, porém, prefere não falar publicamente em política. Em meio ao conturbado cenário decorrente da pandemia do novo coronavírus, o presidente prefere responder sobre a administração atual e deixar o pleito para depois.









A entrevista

Superesportes e ao Estado de Minas. Na conversa, o mandatário alvinegro falou sobre finanças, contratações, política, relação com o técnico Jorge Sampaoli, Arena MRV, rivalidade com o Cruzeiro e vários outros temas. As reportagens serão publicadas ao longo dos próximos dias. Veja o que já escrevemos:



Divergências sobre decisões tomadas noestremeceram a relação entre o presidentee o ex-mandatário e prefeito de Belo Horizonte. Os atritos se tornaram públicos e agitaram o ambiente político alvinegro, pacificado na última década. Questionado sobre o tema, o atual responsável por comandar o clube disse que há tempos não conversa com o chefe do Executivo municipal.