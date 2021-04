Everson descarta grupo rachado no Atlético: 'Não tem problema nenhum'

Goleiro Everson disse que faltou espírito de clássico no Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético)

Depois da derrota dono clássico contra ono último domingo, surgiram boatos de questionamentos do atacantee outros atletas ao técnico Cuca.A história já havia sido descartada pelo diretor de futebol do alvinegro,. Entrevistado na Cidade do Galo nesta quarta-feira, o goleiro Everson afirmou que não existe grupo rachado no clube."Posso dizer, de peito aberto, que não tem nenhum problema com grupo rachado. Todo mundo respeita a opinião do técnicoe quem ele acha que vai estar melhor para as partidas", disse o goleiro, que se surpreendeu com a história."Depois que se perde um clássico, acaba aparecendo algumas pautas. Essa pauta para mim é novidade. Temos um bom grupo de trabalho, temos um treinador muito qualificado, que sabe manter um bom ambiente de trabalho. Não é só aqui no Atlético, é o histórico do Cuca. Aqui a gente tem grandes jogadores, temos um grande grupo, não temos só 11 titulares. O Atlético está fazendo uma grande equipe para conquistar coisas grandes na temporada", completou.A derrota para o Cruzeiro foi sentida pelos jogadores do Atlético. Everson entende que o time não entrou em campo com espírito de clássico.O goleiro espera que o grupo assimile bem o resultado negativo para não cometer os mesmos erros em jogos decisivos na temporada."Jogador nenhum gosta de perder, principalmente clássico. A gente fica magoado, fica triste, como o torcedor, chega emburrado em casa. Conversamos no vestiário, sabemos que ficamos um pouco aquém, não só no espírito, mas na qualidade também. Temos uma equipe muito qualificada. Temos que aprender com o que erramos neste jogo para não voltar a acontecer no decorrer do ano", disse.O Galo volta a campo no próximo domingo, contra o Boa Esporte, às 16h, no Mineirão. A tendência é de time alternativo no alvinegro, que estreia na Copa Libertadores na próxima quarta-feira.