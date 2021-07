Em briga contra o Z4, América recebe Sport em confronto direto na Série A

América é o 16º colocado do Brasileirão, com nove pontos (foto: Mourão Panda / América) rebaixamento. Em busca da reabilitação, o América recebe o Sport nesta segunda-feira (19), às 20h, em partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Coelho tentará por fim em uma sequência de duas derrotas seguidas, para se afastar da zona de









O América é o 16º colocado do Brasileirão, com nove pontos em 11 jogos. Se superar o Sport, o Coelho pode abrir três pontos em relação ao Cuiabá, primeiro time no Z4, com nove.





Momento do rival





O Sport vive seu pior início de Brasileirão da história. Em 11 jogos, o Leão só ganhou uma partida e empatou outras quatro - é o 18º colocado na tabela de classificação, com sete pontos conquistados. A cada rodada, o trabalho do técnico Umberto Louzer vem sendo ainda mais questionado pela torcida.





Com uma sequência de sete jogos sem vencer, a equipe pernambucana não demonstra sinais de recuperação na competição nacional. O único triunfo foi diante do Grêmio, no dia 17 de junho, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada. Na ocasião, o lateral-esquerdo Sander marcou o gol da vitória por 1 a 0.





O Leão também passa por um momento delicado fora das quatro linhas. Na última quinta-feira, um novo pleito definiu Leonardo Lopes como o novo presidente do clube. Essa foi a segunda eleição em menos de quatro meses. Além disso, o Sport também convive com dois meses de salários atrasados.





Baixas e dúvidas





Para o duelo desta segunda-feira, a tendência é que o técnico Vagner Mancini repita o mesmo esquema tático utilizado no clássico contra o Atlético na semana passada (3-5-2). Com a semana livre de compromissos, o treinador teve tempo para fazer ajustes na nova formação. Porém, as principais dúvidas do comandante estão na defesa e no ataque.





O Coelho tem quatro ausências para o duelo: o lateral-esquerdo Marlon e os atacantes Kawê, Ademir e Ribamar seguem em tratamento de lesões no departamento médico.





Por outro lado, o Sport terá desfalques importantes para o confronto. Insatisfeito com a crise interna no clube, o meia Thiago Neves não treinou nos últimos dias. Além dele, o Leão não contará com o zagueiro Iago Maidana, o lateral-esquerdo Sander e o atacante Neilton, lesionados.





AMÉRICA X SPORT





América





Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Anderson (Zé Vitor); Eduardo, Juninho, Juninho Valoura, Bruno Nazário, João Paulo; Carlos Alberto (Felipe Azevedo) e Rodolfo (Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.





Sport





Mailson; Hayner, Thyere, Sabino, Junior Tavares; Marcão, Zé Welison, Thiago Lopes; Tréllez, Everaldo e André. Técnico: Umberto Louzer.

Motivo: 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: segunda-feira, 19 de julho de 2021, às 20h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva Bitencurt (RS)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV