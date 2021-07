Cruzeiro: torcida organizada Máfia Azul invade a Toca da Raposa II

Máfia Azul invadiu a Toca da Raposa II neste domingo (foto: Reprodução) péssima fase do time, integrantes da torcida organizada Máfia Azul invadiram a Toca da Raposa II neste domingo para cobrar uma resposta de jogadores, comissão técnica e diretoria do Cruzeiro após a goleada sofrida para o Avaí, por 3 a 0, no sábado, no Mineirão, pela Série B. Irritados com afase do time, integrantes da torcida organizada Máfia Azul invadiram a Toca da Raposa II neste domingo para cobrar uma resposta de jogadores, comissão técnica e diretoria do Cruzeiro após a goleada sofrida para o Avaí, por 3 a 0, no sábado, no Mineirão, pela Série B.









O helicóptero da Polícia Militar chegou a sobrevoar o centro de treinamentos do Cruzeiro no momento da invasão. Depois, parte do efetivo da região foi enviada para o local. Em contato com o Superesportes, a assessoria do clube disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Funcionários do time celeste preferiram não fazer boletim de ocorrência.





Sem vencer há seis rodadas na Série B - quatro empates e duas derrotas -, o Cruzeiro enfrentará o Remo na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Baenão, em Belém. O técnico Mozart já garantiu que não colocará o cargo à disposição em caso de novo revés.





O Cruzeiro vive a pior crise da história. Fora de campo, o clube atrasa contas básicas, como salários e vencimentos de água e luz, além de ter uma dívida de quase R$ 1 bilhão. Dentro das quatro linhas, a equipe ocupa a modesta 16ª colocação da Série B, com 11 pontos em 12 jogos, e luta para não cair.