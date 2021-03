Governo estadual paralisa Campeonato Mineiro até 31 de março

Bola só deve voltar a rolar pelo Campeonato Mineiro em 1º de abril (foto: Mineirão/divulgação)

de futebol está paralisado, a princípio, até 31 de março. O anúncio foi feito oficialmente nesta segunda-feira (22/3) pelo Governo de Minas Gerais após reunião com a cúpula da Federação Mineira de Futebol. Odas partidas está previsto para 1º de abril, uma quinta-feira, com jogos da sexta rodada.Os clubes poderão treinar normalmente no período de pausa do Mineiro. A paralisação de eventos esportivos já havia sido comunicada pelo governador(NOVO) na semana passada.No caso do Campeonato Mineiro, foi permitida a realização de partidas até o último fim de semana.A pausa nos eventos esportivos em Minas faz parte da Onda Roxa do programa Minas Consciente, uma série de medidas restritivas que tenta conter o avanço da pandemia da COVID-19.Entre elas estão a limitação de circulação de pessoas, especialmente das 20h às 5h; o fechamento de todo o comércio não essencial; e a ampliação da fiscalização feita em conjunto pelas guardas municipais e a Polícia Militar.Em vigência desde quarta-feira (17/3) nos 853 municípios mineiros, a medida pretende controlar a disseminação dae permitir o restabelecimento da capacidade assistencial do sistema de saúde.A princípio, a onda roxa será mantida por 15 dias, indo até 31 de março.A previsão de datas para cada rodada e fase do Mineiro:1/4 (quinta-feira) - 6ª rodada4/4 (domingo) - 7ª rodada7/4 (quarta-feira) - 8ª rodada10 e 11/4 (sábado e domingo) - 9ª rodada

14/4 (quarta-feira) - 8ª rodada

17 e 18/4 (sábado e domingo) - 10ª rodada

24 e 25/4 (sábado e domingo) - 11ª rodada



2/5 e 9/5 - semifinais

16/5 e 23/5 - finais

Conflito de datas com a Copa do Brasil

Situação na tabela

Clássico

A Federação Mineira destacou que os dias 7 e 14 de abril são destinados aos jogos únicos da segunda fase da Copa do Brasil.Como América, Cruzeiro e Tombense estão na disputa do torneio nacional, as partidas desses clubes pela oitava rodada do Mineiro serão em algumas dessas duas datas.e a TV Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão, tentarão interferir para que os jogos dos times mineiros pela Copa do Brasil sejam realizados em 14 de abril.Desta forma, toda a 8ª rodada do Estadual seria realizada no dia 7.Caso isso não seja possível, a equipe (América, Cruzeiro e Tombense) que tiver seu compromisso pela Copa do Brasil designado para o dia 7 fará seu jogo pela 8ª rodada no dia 14.Passadas cinco rodadas, olidera o Estadual, com 15 pontos, seguido por América, com 12; Athletic de São João del-Rei, com nove; e Caldense, com oito.O Cruzeiro é o quinto colocado, com sete pontos.Os jogos previstos para a sexta rodada são:URT x Pouso AlegrePatrocinense x BoaCruzeiro x TombenseUberlândia x AméricaCoimbra x AthleticCaldense x AtléticoCom a paralisação do Mineiro, o clássico entre Cruzeiro e Atlético, inicialmente marcado para 3 de abril (sábado), será possivelmente no dia 11 (domingo), no Mineirão.