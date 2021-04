Apesar de 'cobrança' de Samuel Rosa, Menin descarta patrocinar Cruzeiro

Rubens Menin responde pedido de apoio ao Cruzeiro feito por Samuel Rosa (foto: (Foto: Divulgação/Arena MRV) )





Principal investidor do Atlético, Rubens Menin comentou sobre o pedido feito pelo músico Samuel Rosa, torcedor emblemático do Cruzeiro. O vocalista e guitarrista da banda Skank 'cobrou', em postagem nas redes sociais, que a MRV, empresa de Menin, também apoiasse o clube celeste. O empresário, no entanto, descartou a possibilidade no momento e explicou os motivos.

“Não é que está descartado. A MRV pensa assim: no Rio, patrocinou o Flamengo. Um time no Rio basta. Cada hora um. Não tem necessidade de ter dois patrocínios aqui, uma visibilidade basta. Evidentemente, a gente opta pelo Atlético do que o Cruzeiro, porque a gente é atleticano. Mas com todo respeito”, declarou o mecenas alvinegro, em entrevista ao Superesportes.





Menin garantiu que a rivalidade não interferiria em um patrocínio. “Temos que respeitar os patrocinadores, todo patrocinador para o esporte é bem-vindo. O esporte precisa de patrocínio para ficar grande. Vamos aplaudir os patrocinadores. O pessoal brinca com o Samuel, do Skank. O atleticano compra disco dele. É a mesma coisa que o atleticano deixar de comprar porque ele é cruzeirense. Ou então: ‘Ô Samuel, você não compra Galo na Veia, e a gente compra o seu disco’. Isso é brincadeira. Mas acho que os patrocinadores do esporte têm que ser aplaudidos”, complementou.





O empresário também comentou sobre as dificuldades financeiras do Cruzeiro. Segundo Menin, o rival está fazendo o ‘dever de casa’ para se reestruturar e citou o exemplo do Atlético.





“Primeiro que o Cruzeiro é rival do Atlético, mas ainda bem que tem o Cruzeiro, porque a rivalidade é boa. Quanto a gente já ganhou com bilheteria? Isso é importante. Essa rivalidade é muito positiva, apesar de ser uma rivalidade. O Cruzeiro, infelizmente, está numa situação difícil, como o Atlético também estava, mas um pouco menos. O Cruzeiro tem que fazer o dever de casa - e acho que está fazendo. Não só o Cruzeiro, mas vários clubes do Brasil, inclusive o Atlético. Quando um faz, obriga o outro a fazer. Os clubes que estão devendo precisam fazer o dever de casa, precisam ajustar”, avaliou.