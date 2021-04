Após seis jogos em 18 dias, Cruzeiro terá semana 'livre'; Conceição vibra

Conceição terá semana cheia para trabalhos na Toca da Raposa II (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Cruzeiro terá uma semana cheia para treinar na Toca da Raposa II. Seis jogos em 18 dias. Uma partida a cada 72 horas. Depois de três semanas de viagens e rotina intensa de compromissos (veja lista no fim da reportagem), oterá uma semana cheia para treinar na Toca da Raposa II.









“Teremos semanas pela frente de treinamentos e com jogos aos finais de semana. Isso é um benefício muito grande para a gente neste início de processo. Tivemos pouco tempo de treinamento. Construímos um padrão mesmo com esse pouco tempo de treinamento, muito pela aplicação e entrega dos jogadores, principalmente nos jogos”, destacou o técnico Felipe Conceição.





O período de treinamentos será importante para Conceição tomar decisões sobre a formação da equipe. A principal expectativa por mudança é no meio-campo. Marcinho e Rômulo disputam a vaga de armador da equipe.





Anunciado na última semana como reforço do Cruzeiro, Yeison Guzmán, de 23 anos, também desempenha essa função. Ele deverá chegar a Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas.





Como a terceira fase da Copa do Brasil está marcada inicialmente apenas para o mês de junho, o Cruzeiro poderá se dedicar exclusivamente ao fim do Campeonato Mineiro e à preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Segunda Divisão é o principal objetivo do clube na temporada e tem início previsto para o fim de maio.





Seis jogos do Cruzeiro em 18 dias:





01/04/2021 - Cruzeiro 0 x 0 Tombense, pelo Campeonato Mineiro

04/04/2021 - Boa Esporte 0 x 1 Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro

07/04/2021 - Coimbra 0 x 2 Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro

11/04/2021 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético, pelo Campeonato Mineiro

14/04/2021 - América-RN 0 x 1 Cruzeiro, pela Copa do Brasil

18/04/2021 - Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro