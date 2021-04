Lisca garante foco do América em vitória sobre URT e elogia o Mineiro

Lisca cobra foco total do América na vitória sobre a URT para garantir o segundo lugar (foto: Marina Almeida/América) destacou o equilíbrio no Estadual e disse que será mais um jogo difícil para o Coelho. O Trovão Azul, inclusive, jogará para avançar entre os quatro melhores e precisa ganhar em casa. Virtualmente assegurado nas semifinais, o América vai a Patos de Minas, na última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, domingo (25/4), em busca da vitória sobre a URT. A garantia é do técnico Lisca, queo equilíbrio no Estadual e disse que será mais um jogo difícil para o Coelho. O Trovão Azul, inclusive, jogará para avançar entre os quatro melhores e precisa ganhar em casa.









Um empate garante o América nas semifinais, mas para não depender de outros resultados, a vitória sobre a URT servirá para assegurar a segunda posição. O Coelho está de olho na vantagem de decidir a vaga em casa, na próxima fase, além de jogar por dois resultados com mesmo saldo de gols para chegar à decisão.





"Demos algumas rateadas nas três rodadas anteriores (derrotas para Atlético e Tombense e empate com Patrocinense) e vamos trabalhar para buscar o resultado na rodada final. Vamos nos concentrar e trabalhar em cima da URT. Sabemos que é difícil jogar lá, será uma decisão e vamos com tudo para buscar a vaga", reiterou o comandante.





EQUILÍBRIO





Na segunda disputa do Mineiro como técnico do América, Lisca disse que o campeonato deste ano está mais equlibrado. Ele ainda elogiou os times do interior pela competitividade. "Não é surpesa chegar com esse equilíbrio até a últimarodada, porque o Mineiro está com bom nível desde o ano passado. Quero parabenizar a FMF e os clubes do interior, os que subiram e vieram competitivos", destacou.





Na rodada final da fase classificatória do Mineiro, que já tem o Atlético garantido nas semifinais em primeiro lugar, além de América e Cruzeiro, equipes do interior brigam por um lugar no G4. Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense ainda têm chances de avançar entre os quatro melhores.