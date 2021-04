Copa do Brasil: veja todos os classificados e possíveis rivais dos mineiros

Além do trio mineiro, estão no 'pote 1' outros 13 clubes (foto: (Foto: Thais Magalhães/CBF) )





Após a classificação de 4 de Julho, Avaí e Atlético-GO nesta quinta-feira, os últimos times a avançarem à terceira fase da Copa do Brasil, os possíveis rivais de América, Atlético e Cruzeiro estão todos definidos. Os mineiros estão no pote 1 do sorteio, que ainda não tem data para ser realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A terceira fase será disputada pelas 20 equipes que avançaram na segunda fase, os oito times que participam da Copa Libertadores de 2021 e pelos campeões de Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa Verde e o 9º colocado da última Série A. As partidas entre as 32 equipes dessa fase estão marcadas para junho.





Além do trio mineiro, estão no 'pote 1' outros 13 clubes. São eles Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Athletico-PR, Santos, Corinthians, São Paulo, Bahia, Fluminense, Ceará, Chapecoense e Vasco.





Os confrontos da próxima etapa serão definidos em sorteio, com duelos em ida e volta. Os mandos de campo também serão sorteados.