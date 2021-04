América mira nova premiação milionária na Copa do Brasil; veja valores

No ano passado, Lisca levou o América a uma histórica semifinal da Copa do Brasil, campanha que rendeu mais de R$ 17 milhões em premiação (foto: Marcelo Zambrana/AGIF/CBF)

Para além do objetivo de ir novamente longe na, o América entra em campo nesta quarta-feira (14/4), às 19h, diante do Ferroviário, com outra meta: uma nova premiação milionária.Caso elimine o clube cearense, o Coelho garantirá mais R$ 1,7 milhão para o seu caixa. Somente pela participação nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o América já arrecadou R$ 2,06 milhões.Os ganhos são fundamentais para o planejamento do clube, que busca reforços para a disputa dado Campeonato Brasileiro e quer manter os compromissos financeiros com os atletas em dia.Na temporada passada, o Coelho fez história na Copa do Brasil ao chegar àspela primeira vez – deixando gigantes como Corinthians e Internacional pelo caminho.Pela brilhante trajetória, o clube mineiro faturou impressionantes R$ 17,59 milhões em ganhos.Se a equipe comandada poravançar diante do Ferroviário, no Independência, o valor total em premiações nesta edição alcançará R$ 3,76 milhões.quer frustrar os planos do clube mineiro. A premiação da Copa do Brasil, evidentemente, também significa muito para os cofres do clube cearense.Integrante do Grupo III na divisão da CBF, o Ferrão garantiu R$ 1,235 milhão em premiações por participar das duas primeiras fases. Se eliminar o América, arrecadará mais R$ 1,7 milhão.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina