Cruzeiro enfrenta América-RN em busca de classificação na Copa do Brasil

Felipe Conceição busca a quarta vitória seguida pelo Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) classificar. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. Animado com a boa atuação contra o Atlético, no último domingo, pela nona rodada do Campeonato Mineiro (vitória por 1 a 0, no Mineirão), o Cruzeiro “vira a chave” para a Copa do Brasil, na qual enfrenta o América-RN nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal. O time treinado por Felipe Conceição precisa vencer o jogo único da segunda fase para se. Em caso de empate no tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis.





19:12 - 13/04/2021 América-RN x Cruzeiro: prováveis escalações para o jogo pela Copa do Brasil alegria dos jogadores com o resultado sobre o rival, considerado favorito em função do investimento de mais de R$200 milhões em reforços desde 2020. Mesmo sem ser soberano na posse - 39% a 61%, segundo o Footstats -, o time celeste adiantou a marcação, pressionou a saída do adversário e procurou criar oportunidades quando teve a bola - terminou com maior número de finalizações: 9 a 8. O vídeo dos bastidores do clássico mostrou ados jogadores com o resultado sobre o rival, considerado favorito em função do investimento de mais de R$200 milhões em reforços desde 2020. Mesmo sem ser soberano na posse - 39% a 61%, segundo o Footstats -, o time celeste adiantou a marcação, pressionou a saída do adversário e procurou criar oportunidades quando teve a bola - terminou com maior número de finalizações: 9 a 8.





Antes de superar o Atlético, o Cruzeiro vinha de vitórias no Mineiro em cima de Boa (1 a 0) e Coimbra (2 a 0). Nessas partidas, Felipe Conceição identificou crescimento constante, diferentemente da equipe que sentiu muitas dificuldades na estreia da Copa do Brasil, diante do São Raimundo (RR), no estádio Canarinho, em Boa Vista. A vaga na segunda fase foi garantida com um sofrido empate por 1 a 1 no Norte do país.





“O decisivo foi a disciplina tática dos atletas, a aplicação, a dedicação, a coragem de manter o que a gente vem construindo e não mudar diante de um adversário tão forte. Esse foi o caminho. Feliz pela vitória, mas quarta-feira tem mais, é outra competição, um jogo só, um cenário diferente. Temos que nos preparar para esse cenário”, afirmou o treinador, ao avaliar de que forma o rendimento no clássico impactaria no torneio nacional.





A tendência é que Felipe Conceição mantenha a escalação do último domingo para encarar o América-RN. O eventual triunfo na Copa do Brasil garantirá ao Cruzeiro cota de R$1,7 milhão em premiação, além de R$1,15 milhão da primeira fase e R$1,35 milhão a ser pago pela CBF nesta semana pela participação na segunda fase. Ou seja, o clube celeste pode acumular 4,2 milhões em premiação no torneio, do qual é o maior campeão, com seis títulos.





Caso chegue à terceira fase, a Raposa “escapará” do duelo contra algum representante do Brasil na Copa Libertadores, uma vez que o sorteio será realizado conforme as posições no ranking da da CBF - 16 melhores no bloco 1 e o restante no bloco 2. Nas oitavas de final, os clubes poderão enfrentar qualquer rival, assim como nas quartas. Para a semifinal haverá direcionamento dos confrontos com base no chaveamento da etapa anterior.





O América-RN, por sua vez, conta com o faro de artilheiro do veterano Wallace Pernambucano, de 34 anos, para surpreender o Cruzeiro. Chamado de “Tanque” por causa do porte físico robusto, o centroavante foi o artilheiro do Dragão na temporada 2020, com 19 gols em 43 jogos, e iniciou 2021 anotando três tentos em seis apresentações. Na primeira fase da Copa do Brasil, o alvirrubro eliminou o Real Brasília com vitória por 2 a 0.





AMÉRICA-RN X CRUZEIRO





AMÉRICA-RN

Samuel Pires; Everton Silva, Alisson, Ian e Peri; Felipe Guedes e Serginho; Romarinho, Caxito e Luan Silva; Wallace Pernambucano

Técnico: Evaristo Piza





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Airton e Rafael Sobis

Técnico: Felipe Conceição





segunda fase da Copa do Brasil





Estádio: Arena das Dunas, em Natal (RN)





Data: quarta-feira, 14 de abril de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes





Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha