América-RN x Cruzeiro: prováveis escalações para o jogo pela Copa do Brasil

Técnico Felipe Conceição deve repetir a escalação da equipe que venceu o Atlético, domingo, pelo Mineiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

América-RN

América-RN ese enfrentam nesta quarta-feira (14/4), às 21h30, pela segunda fase da. O duelo está marcado para a Arena das Dunas, em Natal.De acordo com o regulamento do torneio mata-mata, o time que vencer a partida estará classificado para a terceira fase e embolsará R$ 1,7 milhão de premiação. Empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.Cruzeiro está em Natal desde a noite dessa segunda-feira. O time embarcou para o Rio Grande do Norte pouco mais de 24 horas depois de vencer o clássico diante do, por 1 a 0, no Mineirão. A Raposa surpreendeu o adversário na partida pelo Estadual, nesse domingo.Até como reconhecimento pelo bom desempenho na partida do fim de semana, o técnicodeverá repetir a escalação no duelo desta quarta.A única ausência entre os relacionados foi o zagueiro Manoel, que rescindiu o contrato para se transferir ao Fluminense. Ele também não enfrentou o Atlético.O provável Cruzeiro para o jogo na Arena das Dunas tem Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou o. O jogo no Estádio Canarinho acabou com empate por 1 a 1, o que classificou a Raposa.Líder do primeiro turno do Campeonato Potiguar, o América-RN conheceu a primeira derrota na temporada na última quinta-feira, quando foi superado pelo Palmeira de Goianinha por 2 a 1 no estadual.Em seis jogos, o time do técnico Evaristo Piza ainda venceu quatro e empatou um.O único desfalque do time é o zagueiro Flávio Boaventura. Por outro lado, Piza terá à disposição o meia Geovani, que disputou o Campeonato Carioca peloe foi anunciado como reforço do América-RN nesta semana.A provável escalação da equipe tem Samuel Pires; Everton Silva, Alisson, Ian e Peri; Felipe Guedes e Serginho; Romarinho, Caxito e Luan Silva; Wallace Pernambuco.Na primeira fase da Copa do Brasil, o América-RN eliminou o Real Brasília ao vencer por 2 a 0.