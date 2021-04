Cruzeiro alcança melhor sequência sem sofrer gols desde a era Mano

Nesta temporada, Ramon só ficou fora do time na estreia contra Uberlândia (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Sequência sem sofrer gols

, Abel Braga, Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão. Esses foram os treinadores que passaram pelo Cruzeiro desde a saída de, em agosto de 2019. No comando da Raposa, nenhum deles conseguiu acumular quatro jogos consecutivos sem sofrer gols.O feito foi alcançado nesse domingo (11/4), quando ode Felipe Conceição bateu o Atlético por 1 a 0, pelo Campeonato Mineiro. Com a vitória, a equipe chegou ao quarto compromisso seguido sem que a meta de Fábio tenha sido vazada.A sequência inclui o empate por 0 a 0 com o Tombense, além das vitórias diante de Boa Esporte (1 a 0) e Coimbra (2 a 0).A última vez em que conseguiu os números positivos, o Cruzeiro era presidido por, disputava a Copa Libertadores e não havia sido rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.Entre 7 e 27 de março de 2019, a Raposa passou ilesa por por Huracán-ARG (1 a 0, pela Libertadores), Tombense (2 a 0, pelo Estadual), Tupi (3 a 0, pelo Estadual), Caldense (3 a 0, pelo Estadual), Patrocinense (5 a 0, pelo Estadual) e Deportivo Lara-VEN (2 a 0, pela Libertadores).Melhor defesa dode 2021, com apenas três gols sofridos em nove jogos disputados, o Cruzeiro tem se mostrado muito aplicado taticamente.Além disso,vê o goleiro Fábio, aos 40 anos, viver grande fase. Se em março de 2019 a zaga tinha um revezamento entre Leo, Dedé, Murilo e Fabrício Bruno, em 2021 os nomes do setor são Ramon e Weverton.Manoel também defendeu o clube em cinco jogos nesta temporada, mas optou por sair após receber proposta do Fluminense.As outras opções de Conceição são os jovens Paulo e César, além de Eduardo Brock, contratado ao Ceará.7/3/2019 - Huracán 0 x 1 Cruzeiro - Copa Libertadores10/3/2019 - Cruzeiro 2 x 0 Tombense - Estadual16/3/2019 - Tupi 0 x 3 Cruzeiro - Estadual20/3/2019 - Cruzeiro 3 x 0 Caldense - Estadual23/3/2019 - Cruzeiro 5 x 0 Patrocinense - Estadual27/3/2019 - Cruzeiro 2 x 0 Deportivo Lara-VEN - Copa Libertadores1º/4/2021 - Cruzeiro 0 x 0 Tombense - Estadual4/4/2021 - Boa Esporte 0 x 1 Cruzeiro - Estadual7/4/2021 - Coimbra 0 x 2 Cruzeiro - Estadual11/4/2021 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético - Estadual