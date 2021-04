Cruzeiro x Atlético: relembre eras dominantes dos arquirrivais no clássico

Galo calou Mineirão lotado em 2014; Cruzeiro de 2009 fez estrago na final do Mineiro (foto: Bruno Cantini/Atlético e Jorge Gontijo/EM/D.A Press)

O clássico entre Atlético e Cruzeiro completará 100 anos no dia 17 de abril. Os arquirrivais já alternaram o domínio do maior confronto do futebol mineiro. Atualmente, o alvinegro tenta aproveitar a maior disparidade técnica entre os clubes nos últimos tempos para dar sequência à série invicta contra a Raposa.





A última derrota do Galo no clássico foi em julho de 2019 (3 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil). Desde então, foram três vitórias e um empate. Para o confronto do próximo domingo, às 16h, no Mineirão, o favoritismo é todo do alvinegro, que tem investimento financeiro muito superior ao time celeste, que segue em reconstrução para voltar à Série A, principal objetivo no ano.

O Atlético, por sinal, tem a maior série invicta do clássico mineiro. Entre 1985 e 1987, foram 13 jogos sem perder, com cinco vitórias e oito empates. No período, o Galo conquistou os estaduais de 85 e 86.





Já a maior série invicta do Cruzeiro aconteceu entre 2007 e 2009. O time celeste venceu dez das 12 partidas, com 32 gols marcados e apenas dez sofridos. Essa série acabou quando a Raposa utilizou um time alternativo no Campeonato Brasileiro, em jogo que antecedeu à grande decisão da Copa Libertadores daquele ano.





Em relação às maiores sequências invictas do clássico, é possível notar uma vantagem do Atlético em relação ao Cruzeiro. Das dez principais séries, sete são favoráveis ao Galo e três à Raposa. Entretanto, o clube celeste possui duas marcas recentes na relação, entre 2000 e 2002 e 2007 e 2009. Já o Galo teve apenas uma nos últimos tempos, entre 2013 e 2015.



Domínio transformado em títulos





Atlético e Cruzeiro viveram grandes momentos em décadas anteriores, mesmo não conseguindo séries invictas tão grandes como as citadas acima.





Entre 1965 e 1969, o Cruzeiro foi pentacampeão mineiro. No período, o time ficou dez jogos sem perder para o Galo, com cinco vitórias e cinco empates. Pouco tempo depois, a Raposa garantiu ainda o tetracampeonato estadual (1972 a 1975).





Alguns anos mais tarde foi a vez de o Atlético ser o “dono” do futebol mineiro. O Galo garantiu o hexacampeonato entre 1978 e 1983. No período, alcançou a marca de nove clássicos sem derrota, com quatro vitórias e cinco empates.





Veja abaixo a relação das maiores séries de invencibilidade do clássico





1º - Atlético (1985/87 ) - 13 jogos: 5 vitórias, 8 empates; 15 gols pró e 7 contra

2º - Cruzeiro (2007/09) -12 jogos: 10 vitórias, 2 empates; 32 gols pró e 10 contra

3º - Atlético (2013/15) - 11 jogos: 6 vitórias, 5 empates; 13 gols pró e 6 contra

4º - Atlético (1947/48) - 10 jogos: 9 vitórias, 1 empate; 27 gols pró e 10 contra

5º - Atlético (1937/38) - 10 jogos: 8 vitórias, 2 empates; 23 gols pró e 8 contra

6º - Cruzeiro (1966/68) - 10 jogos: 5 vitórias, 5 empates; 19 gols pró e 7 contra

7º - Atlético (1970/71) - 10 jogos: 4 vitórias, 6 empates, 12 gols pró e 8 contra

8º - Cruzeiro (2000/02) - 10 jogos: 3 vitórias, 7 empates;16 gols pró e 11 contra

9º - Atlético (1955/56) - 9 jogos: 5 vitórias, 4 empates; 15 gols pró e 5 contra

10º - Atlético (1979/81) - 9 jogos: 4 vitórias, 5 empates; 9 gols pró e 2 contra