Em partida contra Patrocinense, América empata com gol no final

O atacante Ribamar comemora o tento salvador no fim do jogo, que evitou a derrota do América em casa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 8/4/21)





O próximo compromisso do América será diante do Tombense, no domingo, às 18h15. A partida será realizada no Estádio Almeidão, em Tombos. O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro de 2021. Já o CAP enfrentará o Pouso Alegre, também no domingo, às 15h30, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio.





O jogo Desde o início do confronto, o América buscou estabelecer o domínio da posse de bola e ditar o ritmo. No entanto, o Patrocinense demonstrou intensidade e efetividade na marcação, dificultando as progressões da equipe de Lisca em campo. Apesar disso, a equipe do interior cometia muitos erros em suas tentativas de contra-atacar e também não ameaçava.





O decorrer da primeira etapa seguiu na mesma 'toada'. Mesmo com o controle da partida, o América encontrava dificuldades para entrar no último terço e criar boas chances. As melhores “escapadas” saíram com arrancadas do atacante Rodolfo, mais deslocado à direita.





Aos 41 minutos, em excelente trama num contra-ataque, o Patrocinense abriu o placar na primeira boa chance do jogo. Após belo cruzamento rasteiro de Ferrugem pelo lado esquerdo da defesa do América, Jeam apareceu livre na segunda trave e empurrou para as redes de Matheus Cavichioli.

Aos 51 minutos, o lateral-esquerdo João Paulo ameaçou pela primeira vez o gol de Edson com um bom chute de fora da área. O goleiro do Patrocinense espalmou e afastou o perigo. A única boa oportunidade do América na etapa inicial.





Lisca promoveu a entrada do estreante Bruno Nazário no segundo tempo, na vaga de Marcelo Toscano. Desde seus primeiros movimentos, o meia foi participativo e demonstrou boa qualidade técnica. O América ganhou profundidade na segunda etapa. Chegando com mais fluidez no terço final, a equipe de Lisca passava a encontrar mais passes verticais, mas ainda não levava perigo ao gol de Edson.





Com o passar do tempo, o Patrocinense passou a proteger melhor a própria área e organizar mais seus contra-ataques. Ainda que o Coelho continuasse com o controle da posse, tinha dificuldades para furar a defesa adversária. Aos 20min, o CAP criou duas excelentes oportunidades. Na primeira delas, a defesa americana travou. Na segunda, Cavichioli foi obrigado a fazer excelente defesa em uma cabeçada.









AMÉRICA 1x1 PATROCINENSE

América Matheus Cavichioli; Joseph (Gustavinho), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Sabino (Diego Ferreira), Juninho, Alê e Marcelo Toscano (Bruno Nazário); Ademir (Leandro Carvalho) e Rodolfo (Ribamar). Técnicos: Lisca Patrocinense Edson; Ferrugem, Alisson, Breno e Jhonatan Moc; Maycon Lucas, Wisley e Íkaro Mychell (Matheus); Jeam, Carrara (Fernando) e Wallace Lima (Giba). Técnico: Rogério Henrique Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro Data: quinta-feira, 8 de abril de 2021 Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira Gols: Jeam e Ribamar Cartão amarelo: Jhonatan Moc (Patrocinense) As entradas de Gustavinho e Leandro Carvalho lançaram o América completamente ao ataque. O Coelho apostava em triangulações e povoava mais o campo ofensivo, mas o Patrocinense seguia protegendo muito bem a área. Aos 45 minutos, Ribamar aproveitou bola escorada de Anderson para empurrar para as redes de cabeça. O lance marcou a terceira assistência do zagueiro no Estadual e o primeiro gol do atacante com a camisa do América.