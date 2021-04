América x Patrocinense: veja prováveis escalações para jogo pelo Mineiro

Lisca, técnico do América (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

América

Patrocinense

América ese enfrentarão nesta quinta-feira (8/4), às 17h30, no, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 8ª rodada donão conquista o título estadual desde 2016 e quer voltar a colocar as mãos na taça. Vice-líder, a equipe comandada pelo técnico Lisca venceu cinco e perdeu duas das sete partidas que realizou. Com 15 pontos, o Coelho está a três de distância do líder e rival Atlético.O Patrocinense, por sua vez, vive realidade distinta. Na 9ª posição, a equipe do interior quer pontuar em Belo Horizonte para se afastar da zona de rebaixamento aoA equipe comandada por Rogério Henrique tem oito pontos e tem três de vantagem para o Coimbra, 11° colocado.O América tem três baixas para o confronto. No departamento médico do clube, o zagueiro Arthur e o meia Geovane seguem em tratamento de lesões.O atacante Felipe Azevedo, que havia se recuperado de lesão muscular, voltou à etapa de transição física após sentir desconforto no aquecimento para o clássico com o Atlético, nesse domingo (4).Sendo assim, a prováveldo Coelho deve ter: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Sabino), Alê, Juninho e Marcelo Toscano (Gustavinho); Ademir e Rodolfo.O Patrocinense, por sua vez, não terá o técnico Rogério Henrique à beira do gramado. O treinador foi expulso diante do Uberlândia, em partida pela 7ª rodada do Estadual.A provável formação do CAP tem: Edson; Ferrugem, Alisson, Breno e Leomir; Íkaro, Maycon Lucas e Danielzinho; Matheus Vareta, Wallace e Jeam.