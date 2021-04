Cruzeiro mira vitória sobre o Coimbra para ganhar moral antes do clássico

Marcinho foi cobrado por torcedores da Máfia Azul na porta da Toca (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) insatisfação da torcida em razão da campanha irregular no Campeonato Mineiro de 2021 ao vencer o Boa por 1 a 0, no estádio Melão, em Varginha. A meta agora é seguir no G4 do estadual, que chega à 8ª rodada no duelo diante do Coimbra, às 17h30 desta quarta-feira, no Independência. O Cruzeiro amenizou ada torcida em razão da campanha irregular no Campeonato Mineiro de 2021 ao vencer o Boa por 1 a 0, no estádio Melão, em Varginha. A meta agora é seguir no G4 do estadual, que chega à 8ª rodada no duelo diante do Coimbra, às 17h30 desta quarta-feira, no Independência.





20:08 - 06/04/2021 Thiago Neves se diz injustiçado por rótulo de culpado em queda do Cruzeiro clássico contra o Atlético, às 16h de domingo, no Mineirão. Apesar de os torcedores ainda demonstrarem desconfiança quanto ao rendimento do time, o técnico Felipe Conceição vê evolução desde o início da temporada e encara a pressão por resultados positivos com naturalidade. Além de manter a equipe na briga por uma vaga nas semifinais, a eventual vitória sobre o vice-lanterna ajudará o grupo a elevar o astral às vésperas docontra o Atlético, às 16h de domingo, no Mineirão. Apesar de os torcedores ainda demonstrarem desconfiança quanto ao rendimento do time, o técnico Felipe Conceição vê evolução desde o início da temporada e encara a pressão por resultados positivos com naturalidade.





“Até por esse contexto, porque o Cruzeiro é um clube grande, a pressão existe há um bom tempo pelo momento do clube. A gente está lidando bem com isso e desempenhando um bom papel (...). Demonstramos de novo um crescimento em relação à partida anterior. Graças a Deus a gente está evoluindo a cada jogo”.





O triunfo em cima do Boa fez a Raposa pular para o 4º lugar, com 11 pontos e dois gols de saldo. A campanha é idêntica à do Pouso Alegre (3º, com cinco gols de saldo) e da Caldense (5º, com um gol de saldo). O Atlético é líder isolado, com 18 pontos, seguido pelo América, que soma 15. Na sexta posição aparece o Tombense, com 10.





Se vencer o Coimbra no Horto, o Cruzeiro alcançará 14 pontos e terá boas chances de encerrar a rodada em terceiro. Isso porque o Pouso Alegre terá páreo duro contra o Atlético, às 16h, no Mineirão. O volante Matheus Barbosa, que trabalha para ser o “box to box” de Conceição, falou sobre a importância de um grande resultado contra um adversário desesperado para sair da zona de rebaixamento.





“Será um jogo difícil. Eles estão em 11º, são os primeiros da zona de rebaixamento, vão dar a vida para sair dessa situação. A gente não será diferente. Vamos dar a vida para nos mantermos no G4 e seguir crescendo na competição. O time vem tendo uma evolução boa, vamos focar bem nesse jogo para sair com os três pontos”.





Com o objetivo de encontrar um time-base para o Cruzeiro, Felipe Conceição fará no máximo duas mudanças nesta quarta-feira. Uma é compulsória, pois o zagueiro Manoel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará lugar provavelmente a Weverton. A outra é opcional: Alan Ruschel pode substituir Matheus Pereira na lateral esquerda.





Cobranças na porta da Toca





O bom resultado sobre o Boa não foi suficiente para livrar o Cruzeiro de protestos.





Na segunda-feira, membros da Máfia Azul se dirigiram à porta da Toca da Raposa II, onde conversaram com jogadores e exigiram uma grande atuação no clássico contra o Atlético. A organizada divulgou vídeo nas redes sociais no qual o meia Marcinho ouvia o discurso em tom elevado de um integrante do grupo.





“Nós só temos um clássico este ano. Então para nós aqui vale a vida, tá ligado? Esse ano é o nosso centenário, todo mundo aqui briga, viaja o Brasil todo, somos Cruzeiro. Você está aqui neste ano. Enquanto estiver aqui, joga com amor nessa porra!”, bradou um torcedor ao atleta. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para reforçar a segurança e evitar possíveis contratempos.





Destaque do Sampaio Corrêa na Série B de 2020, com oito gols e cinco assistências em 37 partidas, Marcinho até o momento não emplacou boas atuações pelo Cruzeiro. Seu ápice no clube foi o gol de pé esquerdo anotado na vitória por 2 a 0 sobre a URT, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Mineiro. A bola arrematada da entrada da área tocou no travessão antes de balançar a rede.





Coimbra quer repetir façanha





Com apenas cinco pontos no Mineiro, o Coimbra quer repetir a façanha de 2020, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, pela nona rodada do estadual. O jogo marcou a demissão do técnico Adilson Batista. Em 2021, o desafio do técnico Eugênio Souza, vice-campeão no ano passado pelo Tombense, é evitar a queda do clube vinculado ao banco Bmg. A novidade deve ser o zagueiro Augusto, que se recuperou de lesão e jogará ao lado do veterano Carciano.





COIMBRA X CRUZEIRO





COIMBRA

Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Kauê e Marquinho; Guilherme Santos, Rafhael Lucas e Igor

Técnico: Eugênio Souza





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira (Alan Ruschel); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sobis.

Técnico: Felipe Conceição





Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro





Estádio: Independência, em Belo Horizonte





Data: quarta-feira, 7 de abril de 2021





Horário: 17h30





Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro





Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges