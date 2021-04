Atlético recebe Pouso Alegre para seguir líder e até buscar vaga antecipada

Atlético lidera Mineiro, com 18 pontos em sete partidas (foto: Pedro Souza/Atlético) comandados do técnico Cuca encaram o Pouso Alegre, nesta quarta-feira, a partir das 16h. E o jogo no Mineirão é importante para o planejamento alvinegro. Afinal, uma combinação de resultados na oitava rodada pode garantir a equipe nas semifinais do Estadual. Líder do Campeonato Mineiro, o Atlético vive a expectativa característica das semanas de clássicos contra o Cruzeiro. Mas, antes de enfrentar o arquirrival no domingo, osdo técnico Cuca encaram o Pouso Alegre, nesta quarta-feira, a partir das 16h. E o jogo no Mineirão é importante para o planejamento alvinegro. Afinal, uma combinação de resultados na oitava rodada pode garantir a equipe nas semifinais do Estadual.









Athletic Club x URT - Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, às 15h

Caldense x Uberlândia - Ronaldão, em Poços de Caldas, às 16h

Coimbra x Cruzeiro - Independência, em Belo Horizonte, às 17h30





O Atlético torce para que Cruzeiro e Caldense não vençam e o duelo entre Athletic Club e URT termine empatado. Se ao menos dois desses resultados ocorrerem - aliado a uma vitória no Mineirão -, o time alvinegro se garante matematicamente no mata-mata.





Quem joga?





O técnico Cuca não deu indícios se vai poupar jogadores contra o Pouso Alegre, como forma de priorizar o clássico de domingo, às 16h, no Mineirão. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que venceu o América por 3 a 1, no último fim de semana.





As principais dúvidas são no ataque. Na ponta direita, Hulk e Savarino disputam a posição. O escolhido para a vaga de centroavante também é uma incógnita. Vargas e Sasha são os principais concorrentes.





Sasha, aliás, recuperou a posição de titular justamente na vitória contra o América. Durante a semana, o atacante citou o jogo desta quarta, mas admitiu ansiedade pelo clássico contra o Cruzeiro no fim de semana.





“Ansiedade e expectativa de jogar um clássico (contra o Cruzeiro) pela primeira vez. A gente sabe da importância, vale muita coisa, é um jogo à parte. Então, a gente tem que se preparar da melhor forma possível para entrar e buscar impor o jogo, assim como a gente vem fazendo”, disse.





“É claro que tem o jogo no meio de semana, não podemos esquecer, mas clássico é clássico. Então, a gente vai trabalhar bem na semana para chegar no domingo e sair com a vitória”, completou Sasha.





A principal novidade pode estar no banco de reservas. Anunciado como reforço alvinegro nessa terça-feira, o meio-campista Tchê Tchê já foi regularizado e já pode estrear.





Pouso Alegre





Campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2020, o Pouso Alegre faz campanha surpreendente na elite do futebol estadual. A equipe do técnico Emerson Ávila está na terceira posição, com 11 pontos ganhos.





O time do interior vem de duas vitórias seguidas (3 a 0 sobre a URT e 3 a 1 diante da Caldense) e possui o segundo melhor ataque da competição. Foram 11 gols marcados, oito a menos que o Atlético, líder no quesito.





A partida no Mineirão é vista como a chance de consolidar a equipe na disputa por uma vaga na semifinal do Mineiro. “A direção do clube sabe da importância desse jogo, nós sabemos e os meninos estão muito motivados. Temos um total respeito e admiração pelo Atlético”, disse Ávila.





“Trabalhei com o Cuca e sei da capacidade dele de armar uma equipe e fazer um grande trabalho à frente do Atlético. Queremos também fazer um grande jogo em Belo Horizonte”, finalizou.





ATLÉTICO X POUSO ALEGRE





Atlético

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Keno e Eduardo Sasha (Eduardo Vargas)

Técnico: Cuca





Pouso Alegre

Cairo; Lucas Gonçalves, Ewerton, Guilherme Paraíba e Elivélton; Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan, Matheus Sousa e Erick; Paulo Henrique.





Técnico: Emerson Ávila





Motivo: oitava rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

Data e horário: quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)





Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de Ramos