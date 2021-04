Atlético marca evento para anunciar dívida de R$ 1 bi e plano financeiro

Sede do Atlético no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Atlético/Divulgação)

definiu que realizará o "Galo Business Day" em 16 de abril. No evento, o clube vai confirmar oficialmente a preocupantesuperior a R$ 1 bilhão, publicar o balanço financeiro de 2020 e divulgar o planejamento estratégico para os próximos cinco anos.O presidenteapresentará ao mercado o organograma completo do clube, que passou por mudanças em cargos estratégicos ao fim do mandato de Sérgio Sette Câmara, em dezembro de 2020.Em entrevista aono último dia 25, o atual mandatário revelou os planos para a primeira edição do evento. "Foi um trabalho feito junto a uma das maiores consultorias do mundo, a. Apresentaremos também os nossos resultados de 2020, com muita transparência. No final, apresentaremos o nosso planejamento estratégico", disse.Sérgio Coelho afirmou que o planejamento contemplará os próximos cinco anos, com estratégias para aumentar a arrecadação e reduzir os custos no clube.“Não é para daqui um ano resolver a situação. É um planejamento para daqui a cinco anos, sendo corrigido anualmente, com um tempo a mais no futuro e com o objetivo de quitar dívidas e, ao mesmo tempo, ser um time protagonista”, completou o dirigente alvinegro.