Atlético e Cruzeiro têm oito pendurados em rodada anterior ao clássico

Matías Zaracho, do Atlético, e Airton, do Cruzeiro, estão pendurados (foto: Pedro Souza/Atlético e Bruno Haddad/Cruzeiro) Após mais de um ano, Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h, no Mineirão. Antes de se encontrarem, as equipes têm compromisso nesta quarta-feira (07/04) pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. E oito jogadores estão pendurados e devem aumentar a atenção para não ficarem de fora no clássico.









No Atlético, são três os pendurados: os zagueiros Gabriel e Igor Rabello e o meio-campista Matías Zaracho. A tendência é que os dois últimos sejam escalados por Cuca para o duelo com o Pouso Alegre, às 16h desta quarta, no Mineirão.





O jogo de domingo será o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro em mais de um ano. A última partida foi em 7 de março de 2020, quando a equipe alvinegra venceu por 2 a 1, também na fase classificatória do Campeonato Mineiro.