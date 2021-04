William diz que conquista do feminino traz 'energia positiva' ao Minas

William elogiou time feminino campeão e espera 'boa energia' para o Minas na Superliga Masculina (foto: Orlando Bento/Minas)

Sem favorito

Jogador mais experiente e um dos líderes doem quadra, o levantadoré uma das armas da equipe mineira para o duelo contra o Itapetininga, nesta quarta-feira (7/4), às 16h30, em Saquarema-RJ, na abertura das semifinais daMasculina. O veterano vibrou com o título do time feminino, que bateu ona final, em três confrontos eletrizantes, e levantou a quarta taça nacional.“Parabéns para as meninas. É um titulo importante para o clube, um time montado para ganhar e que deu resultado. Comentei já com o time, vi vídeos, foi muito bacana", disse o levantador, em entrevista virtual promovida pela CBV nesta terça-feira.Ele espera que o título no feminino traga bons fluidos para o time masculino, que vai brigar para chegar à decisão na mesma quadra do Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV)."E espero que elas tenham deixado a energia positiva ali na quadra para a nossa equipe. Acompanho um pouco o feminino e sei que o psicológico influencia muito, mesmo com sets de altos e baixos, mesmo com 25 a 12, parece que é 15 a 15. Deu tudo certo”, acrescentou o levantador, acostumado a grandes jogos e conquistas – foinos jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e levantou diversas taças com o Cruzeiro, entre elas três do Mundial de Clubes e cinco da Superliga.Questionado se o Minas, por ter feito melhor campanha na fase de classificação – foi o quarto colocado, enquanto o Itapetininga ficou em oitavo –, poderia ser encarado como favorito nas semifinais, o levantador rechaçou essa hipótese.Ele disse que a eliminação dodiante do rival paulista, com duas derrotas em Contagem, nas quartas de final, mostrou que em uma etapa decisiva não há vantagem antes de a bola subir.“Na semifinal e na final quem chegou é por méritos, é porque tem qualidade, então não acredito em favoritismo de nenhum lado, todos os times estão em condições iguais”, argumentou William, de 41 anos, que chegou ao Minas após duas temporadas no Sesi-SP e sete no Cruzeiro.