Atlético: jovem atacante divide rotina do futebol com estudos na faculdade

Além da faculdade, jovem Giovani sonha com chance no profissional do Atlético (foto: Divulgação/Atlético)

Autor de nove gols na campanha do título brasileiro do Atlético Sub-20 na temporada passada, o jovem atacante Giovani Albuquerque ainda vive a expectativa de estrearcom a camisa do alvinegro. Enquanto aguarda a chance, ele concilia a rotina de treinos na base com os estudos.