Galo renova o contrato do zagueiro Gabriel até o fim de 2023

Gabriel teve vínculo ampliado com o Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético)

renovou o contrato do zagueiro Gabriel nesta terça-feira (30/3). O vínculo do defensor com o alvinegro, que se encerraria no fim da temporada, agora vai até o fim de 2023., de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Atlético e estreou profissionalmente em 2014.Em 2016, subiu ao time principal e foi titular até 2018, quando perdeu a posição.Em 2019, ele foi emprestado ao, em negociação que envolveu a compra deNo ano seguinte, voltou ao Galo para compor o elenco.Gabriel soma 148 jogos e seis gols com a camisa do Atlético. Nesta temporada, ele balançou as redes duas vezes em quatro partidas disputadas.