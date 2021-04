América recebe o Patrocinense e defende tabu histórico no Mineiro (foto: Marina Almeida/América) derrotado pelo Patrocinense. Com pretensões distintas no Campeonato Mineiro, América e Patrocinense se enfrentam nesta quinta-feira (8/4), às 17h30, no Independência, em Belo Horizonte. No duelo, válido pela 8ª rodada do Estadual, o Coelho defenderá um tabu histórico, já que nunca foipelo Patrocinense.









O Patrocinense, por sua vez, vive realidade distinta. Na 10ª posição, a equipe do interior quer pontuar em Belo Horizonte para se afastar da zona de rebaixamento ao Módulo II. A equipe comandada por Rogério Henrique tem oito pontos e tem três de vantagem para o Coimbra, 11° colocado.





Na última rodada, os dois times foram derrotados. O América foi superado por 3 a 1 pelo rival Atlético, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já no Triângulo Mineiro, o Patrocinense foi batido pelo Uberlândia, por 1 a 0.





Tabu do confronto





Ao todo, as equipes se enfrentaram em cinco oportunidades - todas pela elite do Estadual. De 1994 a 2020, houve cinco confrontos, com quatro vitórias do América e um empate. Nesses jogos, o Coelho marcou nove gols e sofreu apenas três.

No último encontro entre América e Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro de 2020, houve vitória do Coelho. Com o gol marcado por Léo Passos, aos 19 minutos da primeira etapa, o time da capital garantiu a primeira vaga à semifinal do Estadual, com duas rodadas de antecedência.





Naquela oportunidade, Lisca escalou o América com: Airton; Rickson, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Flávio, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Léo Passos e Rodolfo. Apenas quatro nomes desta formação deixaram o Coelho: Rickson, Lucas Kal, Sávio e Felipe Augusto.





Confrontos entre América e Patrocinense





15/03/2020 - Patrocinense 0x1 América - Campeonato Mineiro

03/02/2019 - Patrocinense 0x0 América - Campeonato Mineiro

17/01/2018 - América 2x1 Patrocinense - Campeonato Mineiro

12/04/1994 - Patrocinense 1x2 América - Campeonato Mineiro

28/04/1994 - América 4x1 Patrocinense - Campeonato Mineiro





Desfalques





O América tem três baixas para o confronto. No departamento médico do clube, o zagueiro Arthur e o meia Geovane seguem em tratamento de lesões. O atacante Felipe Azevedo, que havia se recuperado de lesão muscular, voltou à etapa de transição física após sentir desconforto no aquecimento para o clássico com o Atlético, no último domingo (4/4).





O Patrocinense, por sua vez, não terá o técnico Rogério Henrique à beira do gramado. O treinador foi expulso diante do Uberlândia, em partida válida pela 7ª rodada do Estadual.





AMÉRICA X PATROCINENSE





América





Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Sabino), Alê, Juninho e Marcelo Toscano (Gustavinho); Ademir e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Patrocinense





Edson; Ferrugem, Alisson, Breno e Leomir; Íkaro, Maycon Lucas e Danielzinho; Matheus Vareta, Wallace e Jeam.

Técnico: Rogério Henrique





Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: quinta-feira, 8 de abril de 2021, às 17h30

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira

Transmissão: Premiere FC