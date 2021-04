Conceição vê consistência em triunfo celeste e elogia variações ofensivas

Felipe Conceição elogiou desempenho de seus comandados (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O bom desempenho dona vitória por 2 a 0 sobre o Coimbra, nesta quarta-feira (7/4), pelo, agradou Felipe Conceição. Após a partida, ainda no Independência, o treinador avaliou que a equipe foi ‘bem consistente’ na partida e exibiu grandes variações ofensivas.“Feliz pelo desempenho, pela vitória, pela confiança e crescimento dos atletas individualmente. Estamos no caminho certo. Demonstramos hoje, pela consistência, e pelo crescimento de algumas coisas. Cada jogo estamos colocando algo a mais na construção, estamos no caminho certo, sabendo que temos muito trabalho, estamos longe do nível ideal e vamos continuar trabalhando forte para seguir crescendo”, disse Felipe Conceição.“Estivemos bem em todos os momentos. Na parte defensiva, ofensiva, nas transições. Fomos uma equipe bem consistente hoje. Demos poucas oportunidades ao adversário e criamos bastante, com uma riqueza grande na questão ofensiva. Isso me deixou feliz. Variamos bastante. Temos trabalhado isso e as coisas estão fluindo mais. Eles (jogadores) estão se achando mais, estão combinando mais jogadas, e isso me deixa muito feliz”, completou.O Cruzeiro venceu a equipe de Contagem com gols dee Felipe Augusto, ambos marcados na etapa final.Os números da partida dão uma sinalização do domínio celeste no: mais posse de bola (58% a 41%) e quase o triplo de finalizações (16 a 6).Após a vitória sobre o, a segunda consecutiva no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta suas atenções para o clássico diante do Atlético.No domingo, às 16h, no, os rivais se enfrentam pela 9ª rodada do Estadual. Com o triunfo desta quarta-feira, o time celeste assumiu a 3ª posição na tabela, com 14 pontos. O Galo é o líder, com 21.