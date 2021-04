Atlético: Le Coq Sportif vende 'Manto da Massa' por 100 euros na França

'Manto da Massa' foi sucesso de vendas no ano passado (foto: Reprodução) esportivo do alvinegro vende o modelo em seu site por 100 euros (R$ 666,40 na cotação atual). Sucesso de vendas do Atlético no ano passado, o ‘Manto da Massa’ vem sendo comercializado pela Le Coq Sportif na França. A fornecedora do materialdo alvinegro vende o modelo em seu site por 100 euros (R$ 666,40 na cotação atual).









O Atlético iniciou a comercialização do ‘Manto da Massa’ em junho do ano passado, com preço promocional de R$ 169,99 nas primeiras 92 horas, exclusivamente para sócios Galo na Veia. Passado o prazo, o valor subiu para R$ 225,99. Quem não era associado pagou R$ 269,99.





Após mais de 100 mil peças vendidas, o Atlético abriu o segundo lote de vendas. As 10 mil novas unidades foram comercializadas rapidamente.





O Manto da Massa foi um concurso idealizado pelo Atlético, que abriu espaço para torcedores criarem o design da camisa. O vencedor da promoção foi Flávio Markiewicz.





O contrato entre Atlético e Le Coq Sportif foi renovado até o fim da temporada 2021. Existe a expectativa para o lançamento do ‘Manto da Massa II’. O clube também planeja lançar a nova coleção nos próximos dias.