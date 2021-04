Grupo do Atlético na Libertadores terá Cerro, América de Cali e La Guaira

Cuca tenta levar o Galo ao bicampeonato da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético)

Calendário

está no Grupo H da Copa. O alvinegro terá pela frente Cerro Porteño, do Paraguai, América de Cali, da Colômbia, e Deportivo La Guaira, da Venezuela.A estreia na competição será na semana do dia 21 de abril. Até lá, o time comandado porvai enfrentar Cruzeiro e Boa Esporte nos dois próximos domingos, às 16h, no Mineirão, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro.Campeão em 2013, o Atlético vai disputar a Libertadores pela 11ª vez. Na última participação, em 2019, o time foi eliminado ao ficar em terceiro em um grupo que tinha Cerro Porteño-PAR (1º), Nacional-URU (2º) e Zamora-VEN (4º).As datas e horários dos jogos da fase de grupos ainda não estão definidos.Até agora, a Conmebol divulgou apenas um calendário preliminar com as semanas em que cada confronto ocorrerá. Veja a seguir:FASE DE GRUPOSRodada 1 - semana de 21/4Rodada 2 - semana de 28/4Rodada 3 - Semana de 5/5Rodada 4 - semana de 12/5Rodada 5 - semana de 19/5Rodada 6 - semana de 26/5SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL - 2/6 (a confirmar)OITAVAS DE FINALJogos de ida - semana de 14/7Jogos de volta - semana de 21/7QUARTAS DE FINALJogos de ida - semana de 11/8Jogos de volta - semana de 18/8SEMIFINAISJogos de ida - semana de 22/9Jogos de volta - semana de 29/9FINALJogo único - sábado, 20/11 (local indefinido)