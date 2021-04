Atlético conhece rivais na Libertadores nesta sexta; saiba tudo do sorteio

Sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2021 será nesta sexta (foto: Norberto Duarte/AFP) definidos por meio de sorteio, marcado para 13h, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. O Atlético conhecerá, nesta sexta-feira, os três rivais da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. Os integrantes das oito chaves da competição serãopor meio de sorteio, marcado para 13h, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai.









Horário: 13h (de Brasília)

Local: sede da Conmebol, em Luque (Paraguai)

Transmissão: Página da Conmebol no Facebook e Fox Sports. O Superesportes faz toda a cobertura do evento.





O evento desta sexta-feira vai começar com o sorteio da Copa Sul-Americana. Em seguida, serão definidos os grupos da Libertadores.





As chaves da principal competição continental terão 32 participantes, dos quais 28 estão definidos. Os outros quatro serão conhecidos na próxima semana, com a definição dos classificados vindos da terceira fase mata-mata.





Os participantes estão divididos em quatro potes, de acordo com a posição no ranking da Conmebol. O Atlético está no “Pote 2”.





Serão sorteados oito grupos com quatro times cada. Cada chave terá uma equipe de cada pote.





A única restrição do sorteio é que equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo. Clubes provenientes das fases preliminares são exceções à regra.





POTE 1





O “Pote 1” tem o atual campeão Palmeiras (que obrigatoriamente é o cabeça de chave número 1, ou seja, estará no Grupo A) e os outros sete times melhor classificados no ranking da Conmebol. São vários clubes de tradição, como os temidos Boca Juniors e River Plate.





POTE 2





O “Pote 2” tem o Atlético, classificado à Libertadores por ter terminado o Campeonato Brasileiro de 2020 na terceira posição. Campeões continentais, o Internacional, LDU e Racing também estão neste grupo.





POTE 3





Argentinos Juniors e Vélez, que venceram a Libertadores, integram o “Pote 3”. O grupo também conta com o Fluminense.





POTE 4





O “Pote 4” pode ter equipes muito tradicionais advindas das fase preliminares, como os tricampeões Santos e Grêmio e os campeões Atlético Nacional e San Lorenzo.