Após serem poupados, Nacho e Guga treinam e devem jogar Cruzeiro x Atlético

Poupado contra o Pouso Alegre, Nacho deve jogar Cruzeiro x Atlético (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





Poupados do duelo dessa quarta-feira contra o Pouso Alegre, o lateral-direito Guga e o meio-campista Nacho Fernández treinaram normalmente na manhã desta quinta, na Cidade do Galo. A dupla deve reforçar o time titular do Atlético no clássico diante do Cruzeiro, no domingo, às 16h, no Mineirão, pela nona rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.









Guga e Nacho apresentaram índices de desgaste muscular superiores aos demais jogadores e, para evitar lesões, não atuaram nessa quarta. No Mineirão, o Atlético derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Eduardo Vargas. O resultado manteve a equipe na ponta da tabela, com 21 pontos.





Agora, o foco é total no clássico de domingo. Se por um lado Nacho e Guga vão ficar à disposição do técnico Cuca, por outro, o atacante Diego Tardelli ainda deve precisar de mais tempo para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda sofrida há um mês. No treino desta quinta, o ídolo alvinegro participou de parte da atividade em campo, mas ainda está no processo de transição muscular.





Já o volante Jair segue entregue ao departamento médico e é desfalque certo para o clássico. No último sábado, o jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita.





A expectativa para domingo é a presença do recém-contratado Tchê Tchê na lista de relacionados. Emprestado pelo São Paulo até maio de 2022, o meio-campista já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e deve ficar no banco de reservas.





Programação





Como é praxe no dia posterior a um jogo, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Pouso Alegre fizeram uma atividade regenerativa na manhã desta quinta, na Cidade do Galo. Eles reforçam o restante do grupo no trabalho com bola desta sexta, marcado para 10h. O último treinamento antes do clássico será sábado, no mesmo horário.