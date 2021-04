'O que estamos construindo é para Série B', diz Conceição, do Cruzeiro

Conceição voltou a destacar objetivo de garantir acesso do Cruzeiro à Série A (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) temporada é a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora o Cruzeiro esteja focado na disputa do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, ninguém esconde internamente que o principal objetivo daé a Série B do Campeonato Brasileiro.









“O que estamos construindo é para a Série B. A gente quer chegar no fim do processo do Mineiro de maneira forte, com padrão dentro dos jogos, para que a gente possa iniciar a Série B de maneira forte”, disse.





“Numa primeira fase a gente rodou bastante o elenco, foram 21 atletas sendo utilizados, nos cinco primeiros jogos, agora é uma fase de manutenção da equipe, com mudanças pontuais, para daqui a dois meses a gente ter um padrão”, projetou.





A disciplina tática e a aplicação dos jogadores do Cruzeiro chamaram atenção na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético. Vivendo realidade técnica e financeira bem distinta do arquirrival, o time conseguiu controlar a partida e deixar o Mineirão vitorioso nesse domingo.





“Esse padrão que a gente viu contra o Atlético, que a gente consiga mantê-lo em todos os jogos. Esse é o desafio. Agora é sustentar nesse padrão para ver o crescimento individual e coletivo”, finalizou o técnico do Cruzeiro.





Após o clássico, o Cruzeiro se reapresentou nessa segunda e já embarcou para o Rio Grande do Norte. Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, a Raposa enfrenta o América-RN pela segunda fase da Copa do Brasil.