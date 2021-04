Lisca fará ajustes para buscar classificação na Copa do Brasil

Lisca diz que, pelo pouco tempo, preparação para a partida será mais na base da conversa e do vídeo (foto: Estevão Germano/América)

não tem tempo para lamentar a derrota desse domingo (11/4), por 2 a 1, para o Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Já nesta quarta-feira (14/4), o clube mineiro receberá o, do Ceará, em partida válida pela segunda fase da. Insatisfeito com o desempenho da equipe, o técnico Lisca fará ajustes para buscar a classificação.O treinador foi crítico em relação à produtividade ofensiva do time e revelou que os trabalhos para o próximo confronto serão focados em definições no último terço do campo.“Vamos trabalhar bem no último terço do campo, as nossas definições. Também a nossa marcação quando a gente está agredindo o adversário. Principalmente, nos primeiros 20 minutos (contra o Tombense), deixou a desejar. Nos expusemos demais, sem controle de contra-ataque, então vamos trabalhar bastante isso. Mas, obviamente, que vamos trabalhar para ser mais assertivos no último terço, aproveitar melhor as chances, ter um pouquinho mais de imposição dentro da área ofensiva”, afirmou.também lamentou o curto espaço de tempo entre as partidas. O treinador disse que fará mais trabalhos em vídeos e conversas do que propriamente dentro das quatro linhas.“É pouco tempo até quarta-feira. Vamos viajar agora, chegamos lá (em Belo Horizonte) às 6h. Vamos treinar amanhã à tarde. Depois, já é véspera do jogo. É muito mais na conversa, no vídeo, que em outras situações”, afirmou o treinador, após o confronto contra o Tombense.América e Ferroviário se enfrentam na quarta-feira, às 19h, no, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.Caso avance, o Coelho arrecadará R$ 1,7 milhão em premiações (além dos R$ 2,06 mi que já garantiu).*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina