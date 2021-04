SBT exibirá Copa América de 2021 na TV aberta

SBT transmitirá a Copa América de 2021 na TV aberta (foto: Carl de Souza / AFP)

transmitirá, com exclusividade na TV aberta, ade 2021. No início desta semana, a emissora fez um acordo com a empresa japonesa– dona dos direitos de transmissão - e com a Conmebol para ser a detentora dos direitos de exibição da competição.Após a desistência doe a compra da Copa Libertadores, o canal passou a ter uma relação mais próxima da entidade sul-americana.O acerto entre as partes fará com que o SBT tenha direito a transmitir um pacote de jogos da Copa América, principalmente os do Brasil e as finais.Além disso, a emissora também transmitirá outros campeonatos de futebol e futsal elaborados pelae que são comercializados pela Dentsu.Outro ponto de destaque do contrato é que o SBT poderá revender os direitos de transmissão dos jogos para a TV fechada e outras plataformas.O interesse do canal de Silvio Santos no torneio de seleções foi noticiado, inicialmente, pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7, no ano passado.De acordo com Gabriel Vaquer, colunista do portal UOL, a proposta da emissora girou em torno de US$ 8 milhões (R$ 45,7 milhões no câmbio atual) para exibir a competição na TV aberta, por assinatura eA edição de 2024 também foi oferecida, mas pelo dobro do valor (R$ 91 milhões).O SBT analisa as condições. Ainda segundo o jornalista, o ex-diretor da Globo entre 1994 e 2015, Marcelo Campos Pinto, e sua empresa, a Sportsview, estão intermediando as negociações para a exibição da Copa América no SBT.A intermediação do profissional foi um pedido da Dentsu.O acordo chega logo após o SBT adquirir os direitos de transmissão daaté a temporada 2023/2024.Antes, a emissora já tinha acertado a compra dos direitos de exibição da Copaaté 2022.