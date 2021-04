Cruzeiro avança na contratação de meia Yeison Guzmán

Colombiano Yeison Guzmán pode reforçar Cruzeiro para a temporada 2021 (foto: Envigado/Divulgação)

Interesse

avançou nas últimas horas pela contratação do meia Yeison, de 23 anos, do Envigado, da Colômbia.Nesta quarta-feira (14/4), seu agente, Kormac Valdebenito, confirmou a existência de uma oferta salarial. O jogador deverá realizar uma contraproposta até esta quinta-feira.“Mandaremos uma contraproposta hoje (quarta) ou amanhã (quinta). Não sei se Cruzeiro ejá têm um acordo, mas imagino que sim”, disse o empresário aoNessa segunda-feira, ele ainda mostrava pessimismo em relação ao negócio. Presidente do Envigado, Ramiro Ruiz desconversou sobre o acordo, mas admitiu que as negociações seguem em curso. “Vamos avançando. Passo a passo”, disse à reportagem na manhã desta quarta.Ele preferiu não detalhar pormenores das tratativas.Vivendo crise financeira severa, o Cruzeiro deverá ter ajuda de parceiros para contratar Guzmán, já que o Envigado espera faturar com a venda da jovem promessa.Informações preliminares dão conta de que o Envigado pediria US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) para liberar o jogador, além de manter 20% de participação em uma venda futura.Ramiro Ruiz, no entanto, não confirmou os números.Embora não comente negociações, o Cruzeiro admite o interesse em Yeison.Em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, nessa terça-feira, o executivo de futebol do clube, André Mazzuco, fez elogios ao jovem atleta.“O Guzmán é um menino que a gente vinha monitorando no. Ele tem um perfil que nos agradou muito, um atleta jovem e que vive momento importante na carreira”, disse."Obviamente, por ter um contato anterior, isso facilita para que a gente continue conversando sobre a situação. Mas não é uma negociação simples", ressalvou Mazzuco.Nessa terça-feira, o presidente do Cruzeiro,, passou a seguir Yeison no Instagram.A ação do mandatário gerou ainda mais expectativa no torcedor celeste, que pede a contratação do jovem meia nas redes sociais.Na Colômbia, Yeison é tratado como um armador de transições rápidas, com boa visão de jogo e desequilibrador no um contra um. Ele também se destaca em finalizações de média distância e assistências.Segundo o Soccerway, Yeison Guzmán disputou 132 partidas oficiais no clube e marcou 28 gols. Sua melhor temporada foi em 2019, quando balançou a rede nove vezes em 41 jogos.