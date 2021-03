No Brasil trucidado pela COVID-19, só Lisca deu a cara a tapa no futebol

Técnico Lisca, do América, pediu à CBF que a Copa do Brasil fosse suspensa por causa da pandemia de COVID-19, mas não foi atendido (foto: João Zebral/América)

Mais de 2 mil brasileiros morrendo detodos os dias – e a tendência é chegar à casa de 3 mil óbitos diários ainda neste mês. Hospitais sem vagas para atendimentos em todo o país, e em Minas Gerais não é diferente. Famílias inteiras apreensivas, temerosas de entrar para a cruel estatística do novo coronavírus. E a bola rolando mansamente pelos gramados brasileiros. Como se ofosse um mundo à parte. Não, não é.Por isso, mais alguém do meio, além do técnico Lisca , precisa dar o grito. Precisa se indignar. Dar a cara a tapa e encarar o sistema. Não é possível essa passividade diante do cenário tenebroso que o Brasil vive.No início do mês, o treinador do Coelho fez um desabafo que até hoje ecoa na minha mente, mas que comoveu poucos colegas dele e não convenceu a CBF. Minutos antes do jogo contra o Athletic, em Juiz de Fora, pela segunda rodada do, ele abriu o verbo ao Canal Premiere.“É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos nos dias 10 e 17, com 80 clubes que vamos levar jogadores e delegação com 30 pessoas de um lado para outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, tô perdendo amigos treinadores. É hora de priorizar vidas. Estamos desesperados. Pelo amor de Deus.”Era a noite de 3 de março. Naquele dia, o Brasil registrava 1.840 mortes em 24 horas. De lá para cá, em menos de 10 dias, 15.588 pessoas perderam a vida – números, segundo os cientistas, subdimensionados, já que a notificação dos óbitos é mais lenta que a mortalidade da doença. Um extermínio impiedoso. E sóse indignou.Nesta quinta-feira (11/3), o governo de São Paulo anunciou mais medidas para tentar frear a COVID-19. Entre elas, a proibição do futebol no estado até o fim do mês.Nesta sexta (12/3), o prefeito de Belo Horizonte,, concederá uma entrevista coletiva, e a expectativa é de mais restrições na capital.Não é só a Copa do Brasil que deveria ser suspensa. Não é só o futebol. O esporte, meus caros, tem de parar. No Brasil todo. A morte de milhares de pessoas não pode ser só estatística. Não é possível assistir a esse genocídio sem se incomodar.É uma das “maiores crises sanitárias e humanitárias do século 21”, como definiu Unaí Tupinambás, infectologista e integrante do comitê de enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. E muita gente ainda não está nem aí.Dois dias depois do apelo de Lisca, lá na Inglaterra treinadores se mobilizaram contra a liberação de seus atletas para as datas Fifa – jogos das Eliminatórias Sul-Americanas que seriam disputados no fim deste mês foram a principal preocupação, diante do descontrole da pandemia por estas bandas.O isolamento forçado ao qual os jogadores seriam submetidos na volta ao país e o risco de contrair a doença fizeram, do Manchester City; Klopp, do Liverpool, e Solskjaer, do Manchester United, darem o grito.Como o presidente da Fifa, Gianni, não conseguiu convencer os clubes europeus a liberar os atletas, nem conseguiu consenso sobre outras manobras (como levar as partidas para países que não restringem a entrada de sul-americanos ou fazer as seleções escalarem só jogadores locais), as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar foram suspensas no sábado (6/3). Sem choro nem vela.Curiosamente, a Copa, que também exige trânsito de delegações, continua valendo. Deve ser porque não vai afetar os europeus. Da mesma forma as competições nacionais.Nessa quarta-feira (10/3), a CBF defendeu a continuidade dos campeonatos organizados pela entidade, amparando-se em um relatório que fez sobre a efetividade do protocolo de segurança e combate à COVID-19.“O futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar”, disse Walter Feldman, secretário-geral da entidade. Segundo ele, a posição da CBF, das federações e dos clubes é de que o calendário deve ser mantido como “contribuição do futebol e combate à pandemia”. Mais egocentrismo impossível.Essa visão daé a mesma de quem se apoia em número de recuperados para dizer que a COVID-19 é só uma gripezinha e que a maior parte dos infectados vai passar imune. Parar o futebol e os demais esportes teria efeito prático e também emocional.Significa tirar as pessoas de circulação, restringir ao máximo os contatos e, consequentemente, o risco de contágio. Em todo e qualquer lugar. Mostrar que não é normal o que estamos vivendo.Que mais Liscas apareçam para levantar essa bandeira.