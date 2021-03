A blindagem para a volta de Cuca ao Atlético

Cuca comandou o Atlético na conquista da Copa Libertadores de 2013 e anunciou sua saída durante o Mundial de Clubes (foto: Ivan Storti/Santos)

Não sei em qual manual ou regulamento esportivo fizeram constar essa sólida salvaguarda que rege há anos o mundo do, garantindo a seus personagens uma espécie de absolvição prévia, total, irrestrita e absoluta (o pleonasmo aqui é proposital). Um tribunal que julga não quem esteve, em algum momento, envolvido em delito, e sim quem pede que o assunto seja tratado às claras. Que atrela a uma taça ou à idolatria o carimbo da condescendência incontestável.O auê em torno da volta de Cuca ao– e o esforço que tem sido feito para limpar a barra do treinador, condenado, em 1989, por envolvimento sexual com uma menor de idade na Suíça – trouxe à tona debates que mostram (mais uma vez) como é preciso desvencilhar o futebol do machismo que está arraigado nele Antes de tudo, vamos aos fatos. Cuca e mais três jogadores do– o goleiro Eduardo Hamester, o zagueiro Henrique (que também jogou no Corinthians) e o atacante Fernando Castoldi – foram detidos na Suíça, em 30 de julho de 1987, durante uma excursão da equipe, e posteriormente julgados e condenados por envolvimento sexual com uma menina de 13 anos.O caso ficou conhecido como oEduardo e Henrique admitiram a relação com a jovem, assegurando, no entanto, que havia sido consensual. Fernando e Cuca sempre negaram participação.Segundo as investigações, Fernando ficou vigiando a porta do quarto do hotel em que a delegação gaúcha estava hospedada e acabou absolvido da acusação de ato sexual, mas considerado cúmplice.Cuca, Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses dee ao pagamento de US$ 8 mil cada. Os quatro já estavam no Brasil na época do julgamento e nunca foram extraditados, protegidos pela lei brasileira.Matéria da revistade 24 de agosto de 1987 traz um relato dos dias que se seguiram à prisão dos quatro atletas. A reportagem aponta que Cuca e Eduardo teriam induzido a garota à relação sexual e Henrique ao sexo oral.Descreve o local onde o hoje treinador ficou detido: um castelo medieval transformado em prisão, na cidade de Burgdorf, a 28km de Berna.Na cela, livros (todos em alemão), aparelhos de rádio e TV: “Assisti à vitória de Nelson Piquet na Hungria”, contou aos advogados Cuca, então com 24 anos. “Fiquei com a impressão de que ela tinha 18 anos”, disse, a respeito da garota. Essa frase, para muitos, é o atestado da participação dele no caso.Em matéria da revistade 12 de agosto de 1987, a mulher de Cuca, Rejane, dizia acreditar na inocência do marido. “Ele é incapaz de qualquer violência, muito menos sexual.”A reportagem conta que aquela era a primeira viagem internacional do armador, recém-contratado pelo clube gaúcho. O crime prescreveu em 2004. E ficou abafado. Até Cuca dar seu aval para a contratação de Robinho pelo Santos, no ano passado, quando o atacante enfrentava condenação, na Itália, justamente de estupro coletivo.Mensagens de telefone interceptadas pela polícia local indicam a participação dee a tentativa, dele e dos amigos, de descredibilizar a versão da vítima.O que muitos personagens do futebol não entendem é que, à luz da lei, esperamos, eles são iguais a qualquer um. Se cometem crimes, têm de ser julgados. E, ao cometer crimes, como figuras públicas, deixam um péssimo exemplo a quem os idolatra.Para todos eles, um mea-culpa ajudaria a humanizar a situação. Reconhecer o erro seria um passo digno, pra dizer o mínimo. Era o que se esperava de Cuca quando ele “decidiu” se manifestar sobre o caso, nesta semana.Não foi o que ocorreu.Cuca é carismático. Tem uma ligação forte com o, pela passagem feliz que teve no clube, mas isso não confere a ele nenhuma licença especial, nenhum atenuante, diante da condenação na Suíça.E olha que aqui está uma jornalista que o admira como profissional.A verdade é que se o mesmo fato fosse protagonizado por homens anônimos, imagino que não haveria tantos defensores por aí. No futebol, as figuras são tratadas quase como semideuses, intocáveis.A mão firme do julgamento alheio só vale para desconhecidos ou desafetos. Isso sem contar os adeptos da versão de que a “mulher se ofereceu” e outras teorias chulas.Nas últimas três décadas,e os demais personagens do Escândalo de Berna optaram pelo silêncio. E encontraram uma sociedade permissiva com esse tipo comportamento.Hoje, a conscientização em relação ao respeito ao próximo cobra de todos postura bem diferente. Mais cristalina. Ainda está em tempo, Cuca.