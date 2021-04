No clássico, Hulk voltou a ser expulso após quase oito anos

Hulk mostrou arranhão de Pottker, mas acabou expulso no clássico (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Expulsão no clássico

O atacantenão teve uma boa estreia no maior clássico do futebol mineiro. Reserva no, ele entrou em campo contra o Cruzeiro na etapa final e saiu do gramado após receber o cartão vermelho durante confusão com. Na derrota alvinegra por 1 a 0, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, ele voltou a ser expulso após quase oito anos.O último cartão vermelho para o atacante havia saído em 3 de agosto de 2013, quando ele defendia o, na vitória por 3 a 1 sobre o Volga Nizhny, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Russo.O cartão, porém, foi dado após um erro de Eugene Turbin. O Zenit tinha uma falta a cobrar. Enquanto o árbitro organizava a barreira, Shirokov executou a cobrança para acelerar o jogo. O dono do apito não viu o lance e achou que o toque havia sido dado pelo brasileiro, que acabou expulso com o segundo amarelo.O jogador se revoltou com a expulsão e reclamou bastante. Hulk chegou a empurrar o árbitro com a cabeça, mas foi contido pelos companheiros de equipe.Desde então, Hulk jogou 324 partidas sem receber qualquer cartão vermelho.Os jogos foram por Zenit, Shanghai SIPG (China),e Atlético.Antes dessa expulsão pelo Zenit, Hulk havia ficado quatro anos sem levar um cartão vermelho. Em 15 de agosto de 2009, o atacante, então no Porto, levou dois amarelos no empate da equipe com o Paços Ferreira, por 1 a 1, fora de casa, na estreia do Campeonato Português da temporada 2009/10.Hulk foi acionado no clássico aos nove minutos da etapa final. Pouco depois, o atacante viu a equipe celeste abrir o placar com Airton.O primeiro cartão amarelo de Hulk foi aos 34 minutos do segundo tempo. O jogador atleticano sofreu uma falta no meio-campo, mas deixou o braço para atingir o rosto de Matheus Neris.Já aos 44, antes de cobrança de falta na área, o atacante do Galo se desentendeu com William Pottker. Os dois levaram o cartão vermelho. Hulk tentou argumentar com o árbitro Paulo Cesar Zanovelli mostrando um arranhão no peito, mas a decisão foi mantida.Na descida para os vestiários, Hulk e Pottker trocaram ofensas. Equipes de seguranças dos dois times tiveram que intervir para evitar uma confusão ainda maior.Hulk está suspenso no Atlético para a partida do próximo domingo, contra oEsporte, no Mineirão. Já classificado, o Galo deve ir a campo com uma equipe reserva.