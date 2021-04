Atlético folga após revés no clássico e volta aos trabalhos na terça-feira

Jogadores do Atlético voltam aos trabalhos nesta terça, na Cidade do Galo (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





Após a derrota por 1 a 0 no clássico desse domingo para o Cruzeiro, os jogadores do Atlético folgam nesta segunda-feira e voltam aos trabalhos nesta terça, com treino na Cidade do Galo em tempo integral.









O descanso no primeiro dia da semana já estava previso na programação do clube desde antes do revés no Mineirão, em partida válida pela nona rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro.





As atividades desta terça serão pela manhã e à tarde. Os que atuaram mais de 45 minutos no clássico vão realizar trabalhos regenerativos.





O Atlético volta a campo só no domingo. Às 16h, rola a bola para o confronto com o Boa Esporte, pela décima rodada do Estadual.





Apesar da derrota, o Atlético está classificado às semifinais e continua com folga na liderança da competição. São 21 pontos ganhos, quatro à frente do segundo colocado Cruzeiro. Se vencer o vice-lanterna Boa, garante a primeira posição na fase classificatória.