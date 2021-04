Destaque no início do Mineiro, jovem Calebe 'some' no Atlético de Cuca

Calebe ainda não foi utilizado pelo técnico Cuca no Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) torcedores alvinegros. No entanto, com a chegada do técnico Cuca ele ‘desapareceu’ da equipe. Calebe iniciou a temporada 2021 com oportunidades no Atlético. Foi titular nas quatro primeiras partidas e teve bom desempenho, agradando osalvinegros. No entanto, com a chegada do técnico Cuca ele ‘desapareceu’ da equipe.









No entanto, isso não aconteceu. Cuca relacionou Calebe para os primeiros quatro jogos em que comandou a equipe, mas não utilizou o garoto de 20 anos em nenhum deles. Para o clássico, o meio-campista não ficou nem no banco de reservas.





A pedido de Cuca, o Atlético contratou o volante Tchê Tchê, que já foi logo relacionado e titular no clássico. O meio-campista chegou a ocupar a lateral direita e completou os 90 minutos em campo.





Outro garoto que perdeu espaço foi o jovem Sávio, que completou 17 anos no último sábado. O jogador, que participou das quatro primeiras partidas do ano com Lucas Gonçalves, ainda não foi utilizado por Cuca.





A tendência é que os dois tenham chance de jogar no próximo domingo, às 16h, contra o Boa Esporte, no Mineirão. Já classificado, o Galo deve ter uma equipe alternativa no confronto, já que na quarta-feira da semana seguinte vai enfrentar o Deportivo La Guaira, da Venezuela, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores.