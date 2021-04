América encara o Ferroviário na Copa do Brasil e quer 'espantar' má fase (foto: Marina Almeida/América) confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Coelho quer confirmar o favoritismo e 'espantar' a má fase, já que vem de três partidas sem vitórias e um desempenho abaixo do produzido no ano passado. América e Ferroviário se enfrentarão nesta quarta-feira (14), às 19h, no Independência, em Belo Horizonte. Oé válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Coelho quer confirmar o favoritismo e 'espantar' a má fase, já que vem de três partidas sem vitórias e um desempenho abaixo do produzido no ano passado.









Com o revés do último domingo, em Tombos, o time de Lisca estacionou nos 16 pontos e foi ultrapassado na classificação do Estadual pelo rival Cruzeiro, que tem 17 e agora é o vice-líder (veja a tabela completa).





Na Copa do Brasil, o América almeja repetir ou superar a bela campanha de 2020, quando alcançou as semifinais pela primeira vez - após eliminar gigantes como Corinthians e Internacional. A histórica trajetória também rendeu muitos frutos à saúde financeira do clube mineiro, que arrecadou R$ 17,59 milhões em premiações.





O Ferroviário, por sua vez, quer eliminar o Coelho e alcançar sua melhor campanha na Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer a equipe de Lisca no Independência, ou empatar e triunfar nos pênaltis. O time cearense, comandado por Francisco Diá, vive excelente início de temporada e só perdeu uma vez em 2021.





Rival em grande fase





Logo no início da temporada, o Ferroviário se sagrou campeão da Copa Fares Lopes de forma invicta. Na fase de grupos, venceu três e empatou duas das cinco partidas que disputou. Nas semifinais, superou o Caucaia duas vezes (3 a 0 e 3 a 1) e, na decisão, venceu o Icasa por 1 a 0. A conquista garantiu a vaga da equipe cearense na Copa do Brasil.





Após o título, o Ferroviário deu início à disputa do Campeonato Cearense. Na primeira fase, a equipe somou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota - na estreia, para o Pacajus, por 1 a 0. Com 12 gols marcados e cinco sofridos, o Ferrão teve 76,2% de aproveitamento e encerrou a fase inicial como líder, garantindo vaga na segunda etapa da competição.





Antes da paralisação do Campeonato Cearense pela pandemia de COVID-19, o Ferroviário enfrentou 'pedreira' na primeira rodada da segunda fase e surpreendeu. Com dois gols de Wendson, a equipe superou o Ceará por 2 a 1.





Com o Estadual paralisado, o Ferrão disputou sua última partida no dia 25 de março. Pela primeira fase da Copa do Brasil, o time comandado por Francisco Diá bateu o Porto Velho, de Rondônia, por 1 a 0.





Números do Ferroviário em 2021





17 jogos

13 vitórias

3 empates

Uma derrota

34 gols feitos

9 gols sofridos





Em entrevista à imprensa cearense, o meia Berguinho ressaltou a confiança do elenco do Ferroviário numa possível classificação. “Trabalhamos bastante para esse jogo tão importante para o clube e para nós. Sabemos da dificuldade que vai ser. Se trata de um grande clube do futebol brasileiro, mas temos totais condições de conseguir a classificação. Acredito que temos que fazer o que treinamos durante esse período. A dificuldade será grande pois se trata de uma grande equipe, mas dentro de campo é 11 contra 11. E estamos preparados”, afirmou.





Grana em jogo





Para além do objetivo de ir novamente longe na Copa do Brasil, o América entra em campo diante do Ferroviário com outra meta: uma nova premiação milionária. Caso elimine o clube cearense, o Coelho garantirá mais R$ 1,7 milhão.





Somente pela participação nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o América já arrecadou R$ 2,06 milhões. Os ganhos são fundamentais para o planejamento do clube, que busca reforços para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e quer manter os compromissos financeiros com os atletas em dia.





Na temporada passada, o Coelho fez história na Copa do Brasil ao chegar às semifinais pela primeira vez - deixando gigantes como Corinthians e Internacional pelo caminho. Pela brilhante trajetória, o clube mineiro faturou impressionantes R$ 17,59 milhões em ganhos.





Se a equipe comandada por Lisca avançar diante do Ferroviário, no Independência, o valor total em premiações nesta edição alcançará R$ 3,76 milhões.

O Ferroviário quer frustrar os planos do clube mineiro. A premiação da Copa do Brasil, evidentemente, também significa muito para os cofres do clube da capital cearense. Integrante do Grupo III na divisão da CBF, o Ferrão garantiu R$ 1,235 milhão em premiações por participar das duas primeiras fases. Se eliminar o América, arrecadará mais R$ 1,7 mi.





Times





Em relação à formação do América, a tendência é que Lisca mantenha o mesmo time da derrota para o Tombense, por 2 a 1, no último domingo. Recém-contratado, o meia Bruno Nazário foi acionado no decorrer das últimas duas partidas, mas ainda deve começar no banco contra o clube cearense.





O América tem três baixas para o confronto. No departamento médico do clube, o zagueiro Arthur e o meia Geovane seguem em tratamento de lesões. O atacante Felipe Azevedo, que havia se recuperado de lesão muscular, voltou à etapa de transição física após sentir desconforto no aquecimento para o clássico com o Atlético, no último dia 4.





O Ferroviário, por sua vez, tem duas baixas. O meio-campista Wallace Rato segue no departamento médico do clube cearense, em tratamento de lesão. Já o atacante Wesley, recém-contratado, não pôde viajar a Belo Horizonte por uma indisposição.





AMÉRICA X FERROVIÁRIO





América





Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Alê, Juninho e Gustavinho; Marcelo Toscano e Rodolfo.





Técnico: Lisca





Ferroviário





Jonathan; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Mauri (Diego Viana) e Reinaldo; Berguinho, Wendson e Adilson Bahia.

Técnico: Francisco Diá





Motivo: segunda fase da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 14 de abril de 2021, às 19h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Transmissão: Premiere FC