América-RN x Cruzeiro: vaga é da Raposa

O placar magro, 1 a 0, sobre o América-RN, em Natal, foi suficiente para garantir o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. O gol do volante Matheus Barbosa já aos 37min da etapa final salvou os cruzeirenses de um sofrimento maior na noite de ontem, pois a definição da vaga iria para a disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

Na próxima etapa, entram equipes teoricamente mais fortes, como as que disputam a Copa Libertadores, além de outras, como a Chapecoense, campeã da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. O adversário da Raposa (assim como o do América, também classificado) sairá de sorteio, em data a ser definida pela CBF.

“A gente veio de desgaste grande, viagem (até a capital potiguar), do clássico (contra o Atlético), da sequência de jogos (cinco em 14 dias). Mas vai ser assim na temporada e serve de ensinamento, serve para ganhar maturidade. Hoje, tivemos paciência, circulamos a bola, melhoramos no segundo tempo, crescemos no cenário do jogo. A equipe vem apresentando maturidade, uma consistência, isso me deixa feliz, assim como a classificação”, diz o técnico Felipe Conceição, que chega à quarta vitória seguida no comando do Cruzeiro, superando os antecessores Luiz Felipe Scolari e Ney Franco, que não atingiram a marca.

Um dos segredos foi testar os atletas no início e agora, passadas 11 partidas, ter ideia de time base, capaz de dar a resposta. O próximo desafio é garantir vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro, o que pode ocorrer domingo, quando visita o Pouso Alegre, no Sul de Minas.

“A gente conseguiu manter a escalação por três jogos, o que é importante para dar consistência, e a partir desta quinta-feira vamos ver o que fazer para domingo. Viemos em sequência positiva, mas ainda temos de buscar nossa classificação no Mineiro. Teremos outros jogos decisivos”.





SALVAÇÃO

O duelo de ontem foi fraco tecnicamente no primeiro tempo. Tanto Samuel quanto Fábio, os goleiros em campo, pouco trabalharam. O arqueiro potiguar praticamente só precisou intervir em chute fraco de Adriano, aos 13min, defendido em dois tempos. Já o mítico camisa 1 mineiro espalmou arremate de Felipe Guedes nove minutos mais tarde.

No segundo tempo, a impressão era de que seria tudo diferente, pois aos 2min Marcinho quase marca em bom chute de fora da área. Cinco minutos depois, Romarinho obrigou novamente Fábio a desviar, em chute cruzado.

Aos 12min, Éverton Silva arrancou na direita, passou por três e cruzou para Wallace Pernambucano, que cabeceou fraco. Já no minuto seguinte, Rafael Sóbis arriscou de fora e assustou Samuel. Aos 16min, Aírton cabeceou rente ao travessão, e, aos 21min, Fábio saiu nos pés de Caxito.

Felipe Conceição mudou o time, promovendo as entradas de Felipe Augusto, Rômulo e William Pottker. E um deles, Rômulo, aos 36 minutos, acertou o travessão, com desvio do goleiro. E outro, Felipe Augusto, fez assistência, no minuto seguinte, para Matheus Barbosa marcar o gol da vitória.

A partir de então, a Raposa soube administrar a vantagem. Já o adversário tentou de todas as formas a igualdade, que levaria aos pênaltis, mas sem sucesso.