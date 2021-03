Ademir no Palmeiras? PVC analisa jogador do América: 'Muito bom reforço'

Ademir foi um dos destaques do Coelho na Série B (foto: Mourão Panda/América) atacante Ademir, do América, ao Palmeiras. Em seu blog, no site ge.com, PVC revelou o porquê de o clube paulista ter desistido da contratação do atacante Rafael Santos Borré, do River Plate, para ir atrás do ponta do Coelho. O jornalista Paulo Vinicius Coelho analisou a possível ida doAdemir, do América, ao Palmeiras. Em seu blog, no site ge.com, PVC revelou o porquê de o clube paulista ter desistido da contratação do atacante Rafael Santos Borré, do River Plate, para ir atrás do ponta do Coelho.









“Não é o ideal e Rony seguirá sendo ponta, mas poderá ser opção para o ataque, o que obriga a ter um outro jogador importante para ocupar os lados, quando Rony precisar ser escalado como centroavante. Ademir cabe nesta característica”, explicou, em publicação nesta segunda-feira.





“No ano passado, Ademir foi o artilheiro do América no Campeonato Brasileiro da Série B, com oito gols, e marcou contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. É muito bom reforço”, concluiu PVC.





Negociação e polêmica





Na última quinta-feira, Ademir se recusou a jogar na vitória por 1 a 0 sobre o Treze-PB, pela Copa do Brasil. O atacante alegou ter sido informado pelo clube mineiro, na véspera da partida, que seria negociado. No dia da jogo, teria recebido uma nova informação: não havia proposta e, com isso, ele deveria entrar em campo.





Ademir, no entanto, recusou-se a jogar. Com isso, o presidente do Conselho de Administração do América, Alencar da Silveira Júnior, chamou-lhe de ‘moleque’, prometeu penalizá-lo e disse que o ocorrido é uma situação 'inaceitável no futebol'.





O atacante também ficou de fora da vitória por 1 a 0 no clássico contra o Cruzeiro, nesse domingo, pelo Campeonato Mineiro. Após o jogo, Alencar usou a rede social para mandar um recado aos jogadores: ‘Fora de campo, resolvemos. Dentro é com vocês”.





Após ser o destaque do América na ótima campanha do clube na Série B, Ademir, de 26 anos, recebeu uma proposta do Palmeiras na última sexta-feira. No entanto, os valores ainda não agradaram, e o clube mineiro deve escalar o ex-presidente Marcus Salum para conversar diretamente com o mandatário alviverde, Maurício Galiotte.