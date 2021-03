Cruzeiro: vítima da COVID-19, Pablito é eternizado em painel no Barro Preto

Pablito teve imagem eternizada ao lado da de Dona Salomé (foto: Felipe Ikis/Divulgação )





Vítima da COVID-19, o torcedor do Cruzeiro Pablo Soares, conhecido como Pablito, recebeu novas homenagens nesta quarta-feira. Sua imagem ao lado do filho, ambos com camisa do clube, foi eternizada em um painel no Parque Esportivo do Barro Preto.

O desenho é de Felipe Ikis e o painel ficou sob responsabilidade do artista Matheus Aminadab. A imagem de Pablito está ao lado da de Salomé, outra torcedora-símbolo do Cruzeiro. Aos 86 anos, ela morreu vítima de uma parada cardíaca após o rebaixamento do clube à Série B, em 2019.





Pablito morreu nessa terça-feira após ficar hospitalizado por 18 dias. Ele não suportou as complicações causadas pelo coronavírus.





Torcedor de arquibancada, ele era ligado à organizada Fanáti-Cruz. Em 2018, trabalhou na Rádio Transamérica como entrevistador e comentarista, representando a torcida do Cruzeiro. Depois dessa experiência, passou a ser o principal nome do canal ‘Somos Gigantes' no Youtube, com 16,3 mil inscritos.





Outras homenagens





Nesta quarta, o Cruzeiro divulgou em seu canal um vídeo de cerca de 10 minutos com homenagens ao torcedor. Familiares e amigos leram a crônica “Vai ser cinco estrelas, Pablito”, assinada pelo jornalista Gustavo Nolasco e publicada pelo Superesportes nessa terça.





Além disso, o vídeo mostrou depoimentos do goleiro Fábio e do ex-meia Alex, ídolos do Cruzeiro, relembrando a relação com Pablito. Assista abaixo: