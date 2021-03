Felipe Conceição garante que Cruzeiro terá reforços para a Série B

Felipe Conceição garantiu que Cruzeiro segue monitorando o mercado (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) desempenho e mercado para mapear possíveis nomes. A declaração do comandante foi veiculada pelo portal Deus me Dibre. O começo irregular de temporada no Cruzeiro é um claro sinal de que o time precisará de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Conceição já detectou algumas carências no elenco e conta com as informações colhidas pela análise dee mercado para mapear possíveis nomes. A declaração do comandante foi veiculada pelo portal Deus me Dibre.





"A gente está analisando sim o mercado. Hoje a gente tem uma análise maior do elenco com o passar de um mês. Mais alguns jogos nós vamos conseguir detectar o que precisamos. Haverá reforços para a Série B. Estamos trabalhando em cima disso também. O timing disso depende de negociação e do momento em que o atleta poderá vir. Mas haverá reforços sim, principalmente para a Série B".





Para o início da temporada 2021, a Raposa trouxe sete jogadores: o zagueiro Eduardo Brock, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Felipe Augusto e Bruno José. Embora tenham sido bastante utilizados, nenhum deles conquistou a confiança da torcida até o momento.





Em meio às oscilações, alguns dos contratados tiveram bons momentos. Marcinho marcou um bonito gol de pé esquerdo na vitória sobre a URT, por 2 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela terceira rodada do Mineiro. No lance, ele recebeu passe de Airton, driblou um adversário e soltou a bomba de dentro da grande área. A bola bateu no travessão e entrou.





Já Felipe Augusto foi o herói da classificação à segunda fase da Copa do Brasil ao balançar a rede em conclusão de cabeça no empate com o São Raimundo, por 1 a 1, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O resultado garantiu ao clube uma premiação acumulada de R$2,5 milhões no torneio nacional.





No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é apenas o 6º colocado, com 7 pontos, após seis rodadas disputadas. Até aqui, o time de Felipe Conceição venceu dois jogos (URT e Athletic), empatou um (Uberlândia) e foi derrotado em outros dois (Caldense e América).