América busca a liderança da Série B em duelo direto com a Chapecoense

América luta pela liderança diante da Chape (foto: Mourão Panda/América) competição nacional. Em grande fase, o América tem a chance de garantir a liderança inédita nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro em caso de vitória no duelo direto com a Chapecoense, às 16h deste domingo, no Independência, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada. O Coelho ainda pode chegar à quinta vitória consecutiva nanacional.









De acordo com o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que somar 64 pontos tem 99.87% de chances de ascender à Primeira Divisão em 2021.

Partida especial



Além do ‘fator liderança’, a partida deste domingo tem um gostinho especial para o técnico Lisca. Contra a Chape, ele completará 50 jogos à frente do América. Com um excelente retrospecto, o comandante alviverde soma 26 vitórias, 15 empates e apenas oito derrotas desde que assumiu a equipe - um aproveitamento de 63,2%.

Em busca de mais um triunfo com o Coelho, Lisca espera um ‘jogaço’ diante dos catarinenses. Para ele, um resultado positivo contra a Chapecoense coloca o América cada vez mais perto da Série A 2021.

“Vai ser um jogaço. Vamos encarar como estamos encarando todas as partidas. É decisão. [...] Claro que é um ‘plus’ a mais ser campeão, mas estamos pensando no acesso. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados em fazer a pontuação do acesso o mais rápido possível. Se a gente conseguir essa vitória sobre a Chape, a gente fica ainda mais perto do acesso [...] Então, tem que ter habilidade, concentração e competência para fazer um grande jogo”, disse.





América

Ciente da importância dos três pontos para seguir no caminho do acesso à elite, o América entra em campo com a missão de fazer valer o fator casa. O time alviverde tem um desempenho de 64,29% como mandante nesta Série B.

Para isso, o Coelho conta com o retorno de três jogadores: os volantes Flávio e Juninho e o meia Alê. O primeiro citado cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Figueirense (2 a 1), já os dois últimos estão recuperados da COVID-19.

As baixas para o jogo ficam por conta do meia Guilherme, do lateral Diego Ferreira e do volante Zé Ricardo. Eles ainda se recuperam de lesões. João Paulo, por sua vez, é dúvida para a partida.

Chapecoense

A Chapecoense, por sua vez, conta com seis baixas por lesão: Ezequiel, Luiz Otávio, Tharlis, Thiago Ribeiro, Tiepo e Paulinho Moccelin. O último citado foi cortado da lista de relacionados de última hora e não viajou a Belo Horizonte em função de desgaste físico.

Por outro lado, o Verdão do Oeste conta com o retorno de três jogadores. O volante Anderson Leite e o atacante Bruno Silva se recuperaram de lesões e ficam à disposição do treinador Umberto Louzer. Além deles, o lateral-esquerdo Busanello está de volta após cumprir suspensão automática.

AMÉRICA X CHAPECOENSE

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, Sávio (João Paulo); Flávio (Juninho), Alê (Geovane), Marcelo Toscano; Ademir, Rodolfo, Felipe Azevedo.

Chapecoense

João Ricardo; Matheus Ribeiro, Joilson, Derlan e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Anderson Leite (Ronei) e Denner; Aylon, Anselmo Ramon e Mike.

Motivo: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo (19/12), às 16h

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Anderson José de Moraes Carvalho e Alex Ang Ribeiro (SP)

Onde assistir: TV Globo, SporTV e Premiere