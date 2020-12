Atlético busca retomada espetacular para ainda sonhar com título brasileiro

Equipe atleticana precisará de aproveitamento de 80,5% até o final da competição para ter chance de conquistar a taça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) complicou na disputa após a derrota no duelo direto contra o São Paulo, na quarta-feira, por 3 a 0, no Morumbi. O revés foi o terceiro do Galo nos últimos dez compromissos na competição – perdeu também para Athletico-PR, em casa, e Palmeiras, no Allianz Parque. Apontado como favorito ao título do Campeonato Brasileiro devido ao alto investimento na temporada, o Atlético perdeu fôlego nas últimas dez rodadas. A equipe precisa de retomada espetacular se ainda quiser sonhar com a conquista. Na segunda colocação da tabela, o time de Jorge Sampaoli sofreu com as oscilações, deixou escapar a liderança e sena disputa após a derrota no duelo direto contra o São Paulo, na quarta-feira, por 3 a 0, no Morumbi. O revés foi o terceiro do Galo nos últimos dez compromissos na competição – perdeu também para Athletico-PR, em casa, e Palmeiras, no Allianz Parque.









Dessa forma, na ‘tabela’ da 16ª à 26ª rodada, o Atlético ocupa o sexto lugar, com 15 pontos. Líder isolado da Série A, o São Paulo tem o melhor aproveitamento nessa mesma sequência de duelos: sete vitórias, dois empates e uma derrota – 26 pontos. Palmeiras (19) e Bragantino (18) aparecem logo abaixo, seguidos por Grêmio (18) e Fluminense (15).





De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 7,7% de chances de título. O time mineiro tem 46 pontos, sete a menos que o São Paulo. Para ser campeão, o Galo precisa de 29 pontos em 12 partidas – nove vitórias e dois empates, o que representaria 80,5% de aproveitamento até o fim da competição. Segundo cálculos da universidade, uma equipe com 75 pontos possui 99% de chance de levantar a taça.





Já o São Paulo, com 53 pontos, é mais cotado para ser campeão: 65,5% de probabilidade. Em segundo nesse quesito está o Flamengo, com 16,3%.





Próximo compromisso





Atlético vive pausa no Brasileiro. A próxima partida será contra o Coritiba, no dia 26 de dezembro, sábado que vem, às 17h, no Mineirão.