Sérgio Coelho define 'homem de confiança' para trabalhar no Atlético

Sérgio Coelho ainda não assumiu o clube, mas vem tomando importantes decisões (foto: Bruno Cantini/Atlético) trabalhar perto da comissão técnica e tomando decisões referentes ao elenco do alvinegro: o empresário Renato Salvador. Sérgio Coelho ainda não definiu se Alexandre Mattos permanecerá no comando do futebol do Atlético. No entanto, ele já escolheu o seu ‘homem de confiança’ paraperto da comissão técnica e tomando decisões referentes ao elenco do alvinegro: o empresário Renato Salvador.









De acordo com Sérgio Coelho, Salvador estará ao seu lado para cuidar do futebol, indo à Cidade do Galo e convivendo perto da comissão técnica e jogadores.





“No futebol, especificamente, o Renato Salvador estará ao meu lado. É uma pessoa de capacidade de trabalho muito grande. Eu e ele, juntos, vamos estar sempre presentes na Cidade do Galo, e todas as ações que tiverem de ser tomadas junto a comissão técnica e diretoria de futebol, estaremos juntos fazendo esse trabalho”, disse Sérgio Coelho, em entrevista ao jornalista Jaeci Carvalho.





O novo presidente do Atlético, que assumirá o clube no dia 4 de janeiro, detalhou um pouco do trabalho que será feito por Renato Salvador.





“E o contato diário com o treinador tem que existir, respeitando a função dele dentro de campo. O grupo estará entregue a ele (Salvador). Seja qual for o treinador. Quando houver necessidade de conversar, de lavar uma roupa suja, será lavada. É uma atitude normal para um gestor”, completou.





A tendência é que Renato Salvador e Gabriel Andreata trabalhem na gestão do elenco alvinegro. Desta forma, Alexandre Mattos perderia espaço do clube e não continuaria na diretoria de futebol. Essa decisão ainda não está tomada por Sérgio Coelho e só será anunciada no início do próximo ano.