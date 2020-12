América visita Figueirense e mira colar na liderança da Série B

América busca vencer o Figueirense para se aproximar do acesso à Série A (foto: João Zebral/América) aproxime do acesso à Série A. O América visita o Figueirense nesta quinta-feira (17), às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida é válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e é mais uma oportunidade para que o Coelho sedo acesso à Série A.









A Chape, por sinal, empatou por 0 a 0 com o Náutico, nessa quarta-feira, e dá ao América mais uma chance de encostar na liderança. Um triunfo do Coelho no Sul do Brasil encurtaria a distância de cinco para dois pontos.





Mandante do confronto, o Figueirense cresceu de produção sob o comando do técnico Jorginho. Ele foi contratado para substituir Elano em novembro. Desde então, comandou a equipe catarinense em sete oportunidades, somando três vitórias, três empates e apenas uma derrota.





Já o América vive um dos momentos mais especiais de sua história. O clube disputará as semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez e segue firme para retornar à elite do futebol brasileiro em 2021.





De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América tem 98,7% de chances de conquistar o acesso à Série A. Para os matemáticos, um time que chegar a 63 pontos tem 99,6% de chances de subir à primeira divisão. Seguindo essas contas, o Coelho precisaria somar 10 de 30 pontos possíveis - três vitórias e um empate, por exemplo.





Por outro lado, o Figueira tem 37,4% de chances de ser rebaixado à Série C. Segundo os estudos, uma equipe que atingir 47 pontos tem 0,8% de probabilidade de cair para a terceira divisão. Para atingir essa pontuação, o clube catarinense precisa conquistar 15 nas dez rodadas finais.





Desfalques e dúvidas





Para o duelo, o Figueirense tem 14 desfalques. São 12 jogadores no departamento médico do clube: o goleiro Jonas Giroleto, os laterais-direitos Thiaguinho e Everton Santos, os zagueiros Alemão e Victor Oliveira, o lateral-esquerdo Matheus Brunetti, os volantes Geovane, Arouca e Paulo Ricardo, além dos meias Carlos Gabriel, Marquinho e Dudu.





Na última terça-feira (15), o zagueiro Guilherme Thiago testou positivo para Covid-19 e também se tornou desfalque para o técnico Jorginho. Por sua vez, o zagueiro Vitor Mendes recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá e cumprirá suspensão automática. Matheus Neris, volante, deve ser improvisado na zaga.





O Coelho tem seis desfalques para o confronto. No departamento médico, o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme seguem em tratamento de lesões. Com Covid-19, o volante Juninho e o meia Alê também estão fora. Por sua vez, o volante Flávio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Paraná Clube e cumprirá suspensão automática.





As dúvidas relacionadas à formação do América estão no meio-campo. Sabino aparece como opção mais provável para substituir Flávio. Apesar da tendência dos retornos de Geovane e Marcelo Toscano ao time titular, Calyson está respaldado por sua boa atuação diante do Paraná Clube e pode manter vaga na formação inicial.





Ficha técnica





Figueirense





Rodolfo; Lucas Carvalho, Jhonatan, Matheus Neris, Renan Luís; Patrick Soares, Nonato, Guilherme Pinto; Bruno Michel, Diego Gonçalves e Alecsandro.

Técnico: Jorginho





América





Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson, João Paulo; Sabino, Geovane, Marcelo Toscano (Calyson); Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Lisca





Motivo: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, às 19h15

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Transmissão: Sportv (exceto para o estado de Santa Catarina) e Premiere FC.