Atlético de Sampaoli levou mais gols no Brasileiro que o Santos em 2019

Sampaoli ainda não conseguiu ajustar o sistema defensivo do Atlético (foto: Bruno Cantini/Atlético) alvinegro chegou a 34 gols sofridos na Série A. O torcedor do Atlético esperava um time mais equilibrado na temporada 2020. Mas, mesmo com a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, o Galo tem a sexta pior defesa da competição. Depois da derrota para o São Paulo, por 3 a 0, no Morumbi, ochegou a 34 gols sofridos na Série A.









Vale ressaltar que o Atlético terminou oito partidas sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Isso mostra que o Galo foi vazado 34 vezes em apenas 18 partidas, média de 1,88 por jogo.





O Atlético de Sampaoli já superou o número de gols sofridos pelo Santos que era comandado pelo argentino em 2019. Em 38 partidas no ano passado, o Peixe teve as redes balançadas 33 vezes.





Com Sampaoli no ano passado, o Santos terminou 17 partidas do Campeonato Brasileiro sem sofrer gols. Everson, goleiro de confiança do treinador, foi titular em 32 partidas da campanha de 2019 do Peixe.





Número de derrotas





Outro ponto negativo do Galo de Sampaoli. Em 26 partidas, foram oito derrotas no Campeonato Brasileiro. O mesmo número do Santos durante toda a campanha em 2019.





Com a derrota para o São Paulo, o Galo ficou sete pontos atrás do tricolor na briga pelo título brasileiro. Ainda restam 12 partidas para o alvinegro sonhar com a taça.